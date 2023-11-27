Сломали нос и очки: в Реже ребенок получил компенсацию за полученную в лагере травму

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
С просьбой о проведении проверки в прокуратуру обратились законные представители пострадавшего ребенка. Выяснилось, что 6 июня в областной специализированной больнице реабилитации «Маян» между детьми произошел конфликт. В результате один из подростков получил перелом носа, синяки и ссадины. Кроме того, после драки у него оказались сломаны очки.
Прокуратура направила в суд иск с требованием о взыскании денежных средств с медорганиации и родителей подростка, причинившего телесные повреждения. Он был удовлетворен. Теперь «Маян» должен заплатить 24 тысячи компенсации морального вреда и более четырех тысяч материального ущерба, а родители несовершеннолетнего — 16 тысяч рублей.
Напомним, в Верхотурье прокуратура обязала починить камеры видеонаблюдения в социальном центре для детей.