Сломали нос и очки: в Реже ребенок получил компенсацию за полученную в лагере травму

С просьбой о проведении проверки в прокуратуру обратились законные представители пострадавшего ребенка. Выяснилось, что 6 июня в областной специализированной больнице реабилитации «Маян» между детьми произошел конфликт. В результате один из подростков получил перелом носа, синяки и ссадины. Кроме того, после драки у него оказались сломаны очки.