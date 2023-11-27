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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В детском лагере в Реже мальчику сломали нос и очки

Сломали нос и очки: в Реже ребенок получил компенсацию за полученную в лагере травму

27 ноября 2023, 12:25
Фото: Midjourney

В детском лагере в Реже мальчику сломали нос и очки

В начале июня 2023 года в детском оздоровительном лагере в Реже мальчику сломали нос и очки. Прокуратура добилась компенсации морального и материального вреда.

С просьбой о проведении проверки в прокуратуру обратились законные представители пострадавшего ребенка. Выяснилось, что 6 июня в областной специализированной больнице реабилитации «Маян» между детьми произошел конфликт. В результате один из подростков получил перелом носа, синяки и ссадины. Кроме того, после драки у него оказались сломаны очки.

Прокуратура направила в суд иск с требованием о взыскании денежных средств с медорганиации и родителей подростка, причинившего телесные повреждения. Он был удовлетворен. Теперь «Маян» должен заплатить 24 тысячи компенсации морального вреда и более четырех тысяч материального ущерба, а родители несовершеннолетнего — 16 тысяч рублей.

Напомним, в Верхотурье прокуратура обязала починить камеры видеонаблюдения в социальном центре для детей.

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#Происшествия#Травма#Прокуратура#Суд#Деньги#Компенсация#Реж#Лагерь#Евгения Сафина
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