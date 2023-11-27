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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Список продуктов, рекомендуемых при ГЭРБ

27 ноября 2023, 14:52
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это хроническое заболевание пищеварительной системы, при котором содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки регулярно поднимается вверх и вызывает воспаление стенок пищевода. Обычно ГЭРБ проявляется чередующимися обострениями и периодами улучшения.

Главными причинами возникновения ГЭРБ являются воспаление в желудке и снижение тонуса желудочного клапана, который должен пропускать пищу в желудок и не давать ей вернуться обратно в пищевод. Возрастные изменения, ожирение, курение и употребление алкоголя также могут способствовать появлению ГЭРБ. ГЭРБ чаще всего развивается у людей с ожирением, старше 50 лет, а также у беременных женщин. У детей это заболевание встречается реже, чем у взрослых, но может быть наследственной предрасположенностью, пишет Pravda.Ru.

Симптомы ГЭРБ включают изжогу, которая усиливается после еды и физической активности, ощущение горечи во рту, боль при глотании с утра без признаков ОРВИ, боль в груди вдоль пищевода, першение в горле и изменение голоса. У людей с ГЭРБ также может возникать хронический кашель.

Для облегчения состояния при ГЭРБ и предотвращения обострений необходимо пересмотреть режим питания. Следует избегать жирной и жареной пищи, курения, употребления алкоголя. Желательно употреблять пищу небольшими порциями каждые 3-4 часа, предпочтительно примерно в одно и то же время. Ужинать следует за 2 часа до сна.

При ГЭРБ рекомендуется включать в рацион нежирные молочные продукты (йогурт, творог, кефир), тушеное или приготовленное на пару мясо говядины, курицы или индейки, рыбу (треска, окунь, щука, судак), овощные, рыбные и нежирные мясные супы, яйца (всмятку или в виде омлета), отварные или тушеные овощи, домашние компоты и кисели, некрепкий чай. Количество потребляемой воды следует определять по собственным потребностям.

Для предотвращения изжоги и других неприятных симптомов ГЭРБ необходимо избегать жирного и жилистого мяса (баранина, свинина), густых супов, жареных или сваренных вкрутую яиц, сырых овощей (капуста, редька, брюква, помидоры, чеснок, хрен), кислых и незрелых фруктов и ягод, майонеза, копченостей, газированных лимонадов, крепкого кофе и спиртных напитков. Завтрак можно составить из каш, которые были варены долго, или омлета. Перед сном рекомендуется выпить стакан нежирного кефира.

На данный момент ученые продолжают исследовать питание при ГЭРБ и предлагают индивидуальный подход к составлению рациона, исключая те продукты, которые вызывают симптомы у каждого конкретного человека.

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