Список продуктов, рекомендуемых при ГЭРБ

Главными причинами возникновения ГЭРБ являются воспаление в желудке и снижение тонуса желудочного клапана, который должен пропускать пищу в желудок и не давать ей вернуться обратно в пищевод. Возрастные изменения, ожирение, курение и употребление алкоголя также могут способствовать появлению ГЭРБ. ГЭРБ чаще всего развивается у людей с ожирением, старше 50 лет, а также у беременных женщин. У детей это заболевание встречается реже, чем у взрослых, но может быть наследственной предрасположенностью, пишет Pravda.Ru.