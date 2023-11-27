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Published Сегодня, 07:41

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Updated Сегодня, 07:43

Спрос на покупку жилых домов снизился в Екатеринбурге

Спрос на частные дома рухнул в Екатеринбурге

27 ноября 2023, 07:41
Фото: Midjourney

Спрос на покупку жилых домов снизился в Екатеринбурге

В этом году в Екатеринбурге рухнул спрос на покупку домов. Речь идет о готовой недвижимости.

О том, как сейчас обстоят дела на рынке недвижимости, рассказала директор агентства недвижимости и строительной компании Екатерина Торопова, сообщает Е1.

В пример она привела статистику своей компании: из двадцати построенных в этом году домов продано четыре, год назад купили шесть из восьми построенных. Эксперт связывает это с поднятием ключевой ставки и ипотекой, которую сейчас дают на невыгодных для граждан условиях.

Она отметила, что дома от собственников люди сейчас покупают менее охотно, чем от застройщиков. Главная причина — это ипотечная ставка. Дом от юрлица можно купить под 6–8% годовых, а во вторичке — под ставку 18% и выше. Поэтому люди стремятся купить жилье от застройщика или вовсе ждать лучших времен.

Одновременно с этим на фоне упавшего спроса нет и предложения, потому что владельцам домов оказывается невыгодно их продавать. По словам Екатерины, сейчас продавцы домов находятся в очень невыгодном положении.

Допустим, человек продает дом в пригороде на 100 квадратов. Жилье обустроено, есть все коммуникации. И, допустим, он его продаст за 7 миллионов рублей. Что он сможет купить за эти деньги? Дом от застройщика? Да, но без внешних коммуникаций и чистовой отделки. Для ремонта нужно будет вложить еще не один миллион, — объясняет эксперт.

Говоря о квартирах, специалист отметила, что цены на них растут как на вторичном, так и первичном рынке.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался в числе городов-миллионников с самой высокой арендной платой за однокомнатные квартиры.

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#Экономика#Цены#Жилье#Статистика#Покупка#Застройщик#Квартиры#Недвижимость#Дома#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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