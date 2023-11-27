Спрос на частные дома рухнул в Екатеринбурге

Она отметила, что дома от собственников люди сейчас покупают менее охотно, чем от застройщиков. Главная причина — это ипотечная ставка. Дом от юрлица можно купить под 6–8% годовых, а во вторичке — под ставку 18% и выше. Поэтому люди стремятся купить жилье от застройщика или вовсе ждать лучших времен.