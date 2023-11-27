«Страшная и нелепая смерть»: мастер по росписи подносов ушла из жизни в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Светлана Контур была известным в Нижнем Тагиле мастером по лаковой росписи, входила в Союз художников России, а также была постоянной участницей творческих выставок, ярмарок и всероссийских и международных конкурсов. В своей работе тагильчанка внедряла уникальный рисунок и стиль урало-сибирской росписи.
Тагильчанин Дмитрий Саночкин рассказал корреспонденту TagilCity.ru о Светлане, ее жизни и смерти из-за заболевания. Светлана была его возлюбленной.
Света была необыкновенным человеком, очень светлым и ярким, люди тянулись к ней, от нее исходил особый магнетизм, все ее любили. Она также была непревзойденным мастером тагильской росписи, создавала своими руками удивительные изделия. Мы с ней познакомились в 2016 году. Не так давно начали жить вместе. И вот эта страшная и нелепая смерть из-за болезни. Почему так рано? И почему от нас уходят лучшие люди, мастера? Ведь за последние пару лет ушли из жизни три мастера, которым было около 50-и лет. Врачи говорят, что сделали все, что смогли. Я верю им. В наше время в больницах используется сложная техника, дорогостоящие лекарства. Но не спасли. Ее организм не справился. Как жаль! Память о Свете будет вечно жить в наших сердцах! Верю, что с ней все хорошо! — сказал Дмитрий.
Прощание со Светланой Контур пройдет 28 ноября в 12.30 в ритуальном агентстве «Успение», ул. Носова, 32.
Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким Светланы Контур.