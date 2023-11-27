«Страшная и нелепая смерть»: мастер по росписи подносов ушла из жизни в Нижнем Тагиле

Светлана Контур была известным в Нижнем Тагиле мастером по лаковой росписи, входила в Союз художников России, а также была постоянной участницей творческих выставок, ярмарок и всероссийских и международных конкурсов. В своей работе тагильчанка внедряла уникальный рисунок и стиль урало-сибирской росписи.