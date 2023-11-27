Студенты МИСИС встретились с гендиректором УК «Уральская Сталь» Денисом Сафиным

Денис Сафин анонсировал ряд важных проектов, старт которых назначен на 2025 год. К тому времени предприятие будет выпускать уже 2,5 млн тонн стали, сейчас — 1,5 млн тонн. В следующие 5 лет сумма инвестиций в производство составит порядка 150 млрд рублей. Будет создано более 2000 новых рабочих мест, в том числе для выпускников МИСИС.