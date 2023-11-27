tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Студенты МИСИС встретились с гендиректором УК «Уральская Сталь» Денисом Сафиным

Студенты МИСИС встретились с гендиректором УК «Уральская Сталь» Денисом Сафиным

27 ноября 2023, 14:40
Фото: пресс-служба МИСИС
В рамках проекта НИТУ МИСИС «Территория успеха» Денис Сафин встретился со студентами вуза. Он рассказал о важности металлургической промышленности для России и пригласил студентов на предприятие, чтобы они сами оценили масштабы производства.

Генеральный директор напомнил, что комбинат «Уральская Сталь» и Загорский трубный завод с 2022 года входят в один холдинг. Объединение, по его словам, существенно увеличило производственные и прочие показатели, пишет 56orb.ru.

Денис Сафин анонсировал ряд важных проектов, старт которых назначен на 2025 год. К тому времени предприятие будет выпускать уже 2,5 млн тонн стали, сейчас — 1,5 млн тонн. В следующие 5 лет сумма инвестиций в производство составит порядка 150 млрд рублей. Будет создано более 2000 новых рабочих мест, в том числе для выпускников МИСИС.

Сафин подчеркнул вклад компании в повышение уровня жизни в Новотроицке (Оренбургская область). Уже в следующем году там возведут 25 домов для работников комбината. Их построят при помощи строительного 3D-принтера. Кроме того, он отметил высокий уровень автоматизации процессов производства и внедрение инновационных решений.

В финальной части встречи Сафин сформулировал три важных правила успеха: «Постоянно учись, много работай, четко разбирайся в том, что ты делаешь».

Подпишитесь
Массовое лже-минирование торговых центров происходит в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:24
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
23 ноября, 11:56
6,6 млн выделено на ликвидацию несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:34
Прогулки по Тагилу. Гальянка: от аэродрома до культурно-образовательного центра
Сегодня, 02:40
Как сейчас выглядит здание METRO за 180 миллионов в Нижнем Тагиле
25 ноября, 08:45
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10