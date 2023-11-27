Студенты МИСИС встретились с гендиректором УК «Уральская Сталь» Денисом Сафиным

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Генеральный директор напомнил, что комбинат «Уральская Сталь» и Загорский трубный завод с 2022 года входят в один холдинг. Объединение, по его словам, существенно увеличило производственные и прочие показатели, пишет 56orb.ru.
Денис Сафин анонсировал ряд важных проектов, старт которых назначен на 2025 год. К тому времени предприятие будет выпускать уже 2,5 млн тонн стали, сейчас — 1,5 млн тонн. В следующие 5 лет сумма инвестиций в производство составит порядка 150 млрд рублей. Будет создано более 2000 новых рабочих мест, в том числе для выпускников МИСИС.
Сафин подчеркнул вклад компании в повышение уровня жизни в Новотроицке (Оренбургская область). Уже в следующем году там возведут 25 домов для работников комбината. Их построят при помощи строительного 3D-принтера. Кроме того, он отметил высокий уровень автоматизации процессов производства и внедрение инновационных решений.
В финальной части встречи Сафин сформулировал три важных правила успеха: «Постоянно учись, много работай, четко разбирайся в том, что ты делаешь».