«Только уехали и вода хлынула»: екатеринбурженка о последствиях урагана в Таганроге

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Татьяна рассказала, как в ночное время из-за урагана в селе вареновка вышла из берегов река Самбэк, впадающая в Таганрогский залив, пишет «КП-Екатеринбург».
По ее словам, повторилась ситуация 2014 года. В ночное время был «бешенный» ветер, по словам Татьяны. Однако воды не было, так как река не выходила из берегов. Это случилось уже утром.
У меня знакомая рядом с ней живет. Пенсионерка. Она позвонила сыну, который в километре от нее живет. Он подъехал к ее участку и вода сразу на дом пошла. Так сын свою мать под белы ручки схватил, в машину затолкал. Только уехали и вода хлынула. Еще пять секунд, и утонули бы, — рассказывает Татьяна.
Синоптики прогнозируют, что порывы ветра в Ростовской области могут достигать 30 метров в секунду. Это привело к падению деревьев. В Таганроге часть набережной оказалась затоплена. Вода попала и на улицы.
Напомним, в конце октября из-за затопления улицы в Екатеринбурге автомобили оказались затоплены водой, как и дорога.