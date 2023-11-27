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Updated Сегодня, 10:18

Жительница Екатеринбурга рассказала о последствиях урагана в Таганроге

«Только уехали и вода хлынула»: екатеринбурженка о последствиях урагана в Таганроге

27 ноября 2023, 10:16
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга рассказала о последствиях урагана в Таганроге

На юге России продолжается ураган, который обрушился на побережье. От него страдают жители Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Жительница Екатеринбурга рассказала о том, что происходило в Таганроге.

Татьяна рассказала, как в ночное время из-за урагана в селе вареновка вышла из берегов река Самбэк, впадающая в Таганрогский залив, пишет «КП-Екатеринбург».

По ее словам, повторилась ситуация 2014 года. В ночное время был «бешенный» ветер, по словам Татьяны. Однако воды не было, так как река не выходила из берегов. Это случилось уже утром.

У меня знакомая рядом с ней живет. Пенсионерка. Она позвонила сыну, который в километре от нее живет. Он подъехал к ее участку и вода сразу на дом пошла. Так сын свою мать под белы ручки схватил, в машину затолкал. Только уехали и вода хлынула. Еще пять секунд, и утонули бы, — рассказывает Татьяна.

Синоптики прогнозируют, что порывы ветра в Ростовской области могут достигать 30 метров в секунду. Это привело к падению деревьев. В Таганроге часть набережной оказалась затоплена. Вода попала и на улицы.

Напомним, в конце октября из-за затопления улицы в Екатеринбурге автомобили оказались затоплены водой, как и дорога.

#Происшествия#Ураган#Спасение#ЧП#Подробности#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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