Транспортное движение в Екатеринбурге будет закрыто из-за полумарафона

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Полумарафон будет проходить с девяти часов утра до часу дня. Движение транспорта перекроют на улицах Набережной, Дзержинского, Бориса Ельцина, Царской и 8 марта, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Кроме того, в этот день изменится схема движения автобуса №57А, а также до трех часов дня на улице Бориса Ельцина горожане не смогут приобрести алкогольные напитки.
Напомним, с 24 по 27 октября 2023 года в Нижнем Тагиле был перекрыто транспортное движение на участке улицы Восточной, так как в этот период проводились ремонтные работы сотрудниками организации «Тагилэнерго».