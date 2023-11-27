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Updated Сегодня, 13:25

Улицы в Екатеринбурге закроют из-за спортсменов

Транспортное движение в Екатеринбурге будет закрыто из-за полумарафона

27 ноября 2023, 13:25
Фото: 1MI

Улицы в Екатеринбурге закроют из-за спортсменов

В Екатеринбурге несколько улиц перекроют для транспортного движения в связи с проведением спортивного мероприятия «Европа — Азия». Оно состоится 3 декабря 2023 года.

Полумарафон будет проходить с девяти часов утра до часу дня. Движение транспорта перекроют на улицах Набережной, Дзержинского, Бориса Ельцина, Царской и 8 марта, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме того, в этот день изменится схема движения автобуса №57А, а также до трех часов дня на улице Бориса Ельцина горожане не смогут приобрести алкогольные напитки.

Напомним, с 24 по 27 октября 2023 года в Нижнем Тагиле был перекрыто транспортное движение на участке улицы Восточной, так как в этот период проводились ремонтные работы сотрудниками организации «Тагилэнерго».

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#Транспорт#Администрация#Мероприятие#Спортсмены#Улицы#Забег#Европа-Азия#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Перекрытие дорог#Транспортное движение
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