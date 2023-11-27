Три автомобиля столкнулись на Серовском тракте. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Автомобиль Honda Accord на дороге решил обогнать другой. В итоге он оказался на встречке. Так как дорога была скользкой, иномарку начало крутить. В какой-то момент машина столкнулась с автомобилями Ford Focus и Volkswagen Polo, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Одно авто оказалось в кювете. Известно, что в результате аварии пострадали трое человек. Их отвезли в больницу.
Напомним, 23 ноября 2023 года на Полевском тракте случилось ДТП между двумя автомобилями. В результате происшествия пострадали четыре человека. Их отвезли в медучреждение для оказания помощи.