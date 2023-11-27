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Массовое ДТП произошло на Серовском тракте

Три автомобиля столкнулись на Серовском тракте. Есть пострадавшие

27 ноября 2023, 04:33
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Массовое ДТП произошло на Серовском тракте

Три автомобиля попали в дорожную аварию на Серовском тракте. Несколько человек пострадали.

Автомобиль Honda Accord на дороге решил обогнать другой. В итоге он оказался на встречке. Так как дорога была скользкой, иномарку начало крутить. В какой-то момент машина столкнулась с автомобилями Ford Focus и Volkswagen Polo, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

Одно авто оказалось в кювете. Известно, что в результате аварии пострадали трое человек. Их отвезли в больницу.

Напомним, 23 ноября 2023 года на Полевском тракте случилось ДТП между двумя автомобилями. В результате происшествия пострадали четыре человека. Их отвезли в медучреждение для оказания помощи.

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