Три автомобиля столкнулись на Серовском тракте. Есть пострадавшие

Автомобиль Honda Accord на дороге решил обогнать другой. В итоге он оказался на встречке. Так как дорога была скользкой, иномарку начало крутить. В какой-то момент машина столкнулась с автомобилями Ford Focus и Volkswagen Polo, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.