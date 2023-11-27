Труп мужчины найден на заборе в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
По предположению одного из очевидцев, мужчина погиб вследствие падения из окна. При этом местные жители расходятся во мнении, когда произошло ЧП, пишет Ура.ру.
Так, одна из горожанок заявила, что свердловчанин скончался 24 ноября 2023 года. При этом двое других местных жителей утверждают, что происшествие случилось ночью 27 ноября.
Подробности смерти мужчины неизвестны.
Напомним, в Екатеринбурге прохожие заметили на трамвайной остановке труп 70-летнего мужчины, рядом с которым находилась собака. По предварительной версии, екатеринбуржцу стало плохо и он скончался.