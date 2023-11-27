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Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Мертвый мужчина найден в Каменске-Уральском

Труп мужчины найден на заборе в Каменске-Уральском

27 ноября 2023, 16:07
Фото: 1MI

Мертвый мужчина найден в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском нашли труп местного жителя на небольшом заборе около дома. Инцидент произошел на Бульваре Парижской Коммуны.

По предположению одного из очевидцев, мужчина погиб вследствие падения из окна. При этом местные жители расходятся во мнении, когда произошло ЧП, пишет Ура.ру.

Так, одна из горожанок заявила, что свердловчанин скончался 24 ноября 2023 года. При этом двое других местных жителей утверждают, что происшествие случилось ночью 27 ноября.

Фото, сделанное очевидцем 24 ноябряФото, сделанное очевидцем 24 ноября
Другой очевидец сделал фото 27 ноябряДругой очевидец сделал фото 27 ноября
Фото, сделанное очевидцем 24 ноября
Фото: Ура.ру

Подробности смерти мужчины неизвестны.

Напомним, в Екатеринбурге прохожие заметили на трамвайной остановке труп 70-летнего мужчины, рядом с которым находилась собака. По предварительной версии, екатеринбуржцу стало плохо и он скончался.

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