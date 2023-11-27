tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

После матча с «Уралом» тренер «Краснодара» задал два вопроса судьям

«Урал» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1

27 ноября 2023, 06:43
Фото: 1MI

После матча с «Уралом» тренер «Краснодара» задал два вопроса судьям

Главный тренер команды «Краснодар» Владимир Ивич после матча с «Уралом» задал судьям два вопроса.

Также в эфире «Матч ТВ» он высказался после поражение своей команды в матче 16‑го тура Российской премьер-лиги против «Урала» из Екатеринбурга. Соревнование завершилось со счетом 3:1.

Владимир Ивич спросил, как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? И почему это не был фол?

Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол. Также я хочу, чтобы мне кто‑то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти, — сказал Ивич.

Отмечается, что из-за поражения «Краснодара» «Зенит» из Санкт-Петербурга вышел вперед на одно очко вперед «быков» и по разнице забитых и пропущенных мячей и возглавил таблицу Российской премьер-лиги.

Два воронежских футболиста сыграли в товарищеском матче между Катаром и с Россией
Узнать подробнее
#Матч#Футбол#Тренер#Краснодар#Екатеринбург#Урал#Дарья Сорокина#Российская премьер-лига
Подпишитесь
Как сейчас выглядит здание METRO за 180 миллионов в Нижнем Тагиле
25 ноября, 08:45
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
23 ноября, 11:56
Говядина в России подорожает к Новому году на 10%
Сегодня, 03:48
Прогулки по Тагилу. Гальянка: от аэродрома до культурно-образовательного центра
Сегодня, 02:40
«На замечание показали неприличный жест»: дети ползали по дороге в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:22
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10