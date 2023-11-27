«Урал» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Также в эфире «Матч ТВ» он высказался после поражение своей команды в матче 16‑го тура Российской премьер-лиги против «Урала» из Екатеринбурга. Соревнование завершилось со счетом 3:1.
Владимир Ивич спросил, как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? И почему это не был фол?
Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол. Также я хочу, чтобы мне кто‑то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти, — сказал Ивич.
Отмечается, что из-за поражения «Краснодара» «Зенит» из Санкт-Петербурга вышел вперед на одно очко вперед «быков» и по разнице забитых и пропущенных мячей и возглавил таблицу Российской премьер-лиги.