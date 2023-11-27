В 2023 году туристы из Свердловской области открыли для себя Енисейскую Сибирь

В путеводителе удастся найти рекомендации блюд, которые можно попробовать для погружения в современную сибирскую кухню. Шеф-повара Красноярских ресторанов поделились с создателями рецептами своих фирменных блюд — тартара из говядины и икрой из белых грибов, карпаччо из оленины с ягодным соусом и других.