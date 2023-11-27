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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Туристы из Свердловской области стали чаще ездить в Красноярск

В 2023 году туристы из Свердловской области открыли для себя Енисейскую Сибирь

27 ноября 2023, 12:57
Фото: 1MI

Туристы из Свердловской области стали чаще ездить в Красноярск

Аналитики МТС Travel с помощью Big Data изучили турпоток из Свердловской области с начала года. Впервые в ТОП-10 туристических направлений из Екатеринбурга наравне с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Калининградом, Тюменью, Казанью, Минеральными Водами, Алтаем и Байкалом, вошел Красноярск.

За первые десять месяцев 2023 года количество поездок жителей Свердловской области в Красноярский край выросло на 15%. При этом помимо природных достопримечательностей, памятников истории и архитектуры, обязательной частью программы стал гастрономический туризм — посещение кафе и ресторанов с сибирской кухней, сообщают аналитики МТС.

Для того, чтобы сделать отдых туристов в Красноярском регионе еще более интересным и запоминающимся, МТС запустила первый гастрономический цифровой путеводитель. Так, онлайн-гид расскажет о продуктах и блюдах, составляющих основу современной аутентичной кухни Сибири.

Онлайн-путеводитель также порекомендует самые вкусные сувениры, которые можно привезти из Красноярска, научит выбирать местные продукты на рынке и поможет сориентироваться в меню настоящих сибирских завтраков и местного стритфуда.

В путеводителе удастся найти рекомендации блюд, которые можно попробовать для погружения в современную сибирскую кухню. Шеф-повара Красноярских ресторанов поделились с создателями рецептами своих фирменных блюд — тартара из говядины и икрой из белых грибов, карпаччо из оленины с ягодным соусом и других.

Все чаще россияне совмещают бизнес-поездки с отдыхом в отдаленных от центра частях страны — например, в этот список теперь пополнили Екатеринбург и Красноярск. Наши города объединяет не только прямое авиасообщение и суровый климат, но и соревновательный дух со своими соседями — ближайшими городами-миллионниками. Борясь за звание столицы Сибири, Красноярск сделал ставку на развитие предприятий общественного питания с традиционной кухней. И МТС готова помочь этому городу в обретении своей аутентичности. Точно также, как мы помогаем Екатеринбургу раскрыть перед туристами свои изюминки — конструктивизм, стритарт, уральский рок, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
#Общество#Аналитика#Свердловская область#Туризм#Красноярский край#Путешествия#Турист#Красноярск#МТС#Поездка#Рабочая поездка#Гид#Анастасия Имамахметова
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