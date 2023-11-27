В Нижнем Тагиле скончалась художница, а также лже-минирование, трамваи и экоитоги

В Нижнем Тагиле умерла художница Светлана Контур, которая была членом Союза художников России. Она боролась с болезнью, но 25 ноября недуг победил. Светлана была мастером лаковой росписи и участвовала во многих выставках и международных конкурсах. В своих работах использовала уникальный стиль урало-сибирской росписи. Дмитрий Саночкин, возлюбленный Светланы, рассказал корреспонденту TagilCity.ru о ее жизни и смерти из-за заболевания.