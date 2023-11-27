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Published Сегодня, 16:36

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Updated Сегодня, 16:38

В Нижнем Тагиле скончалась художница, а также лже-минирование, трамваи и экоитоги

В Нижнем Тагиле скончалась художница, а также лже-минирование, трамваи и экоитоги

27 ноября 2023, 16:36
Фото: Midjourney
Светлана Контур, мастер по лаковой росписи, скончалась в Нижнем Тагиле. Массовое минирование торговых центров. Трамваи становятся популярны. Прогулка по Гальянке, формальдегид и завод-нарушитель: самое важное, что произошло 27 ноября в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле умерла художница Светлана Контур, которая была членом Союза художников России. Она боролась с болезнью, но 25 ноября недуг победил. Светлана была мастером лаковой росписи и участвовала во многих выставках и международных конкурсах. В своих работах использовала уникальный стиль урало-сибирской росписи. Дмитрий Саночкин, возлюбленный Светланы, рассказал корреспонденту TagilCity.ru о ее жизни и смерти из-за заболевания.

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Неизвестные сообщили о якобы готовящихся взрывах в нескольких торговых центрах Нижнего Тагила. Это произошло днем 27 ноября. Полиция и другие службы безопасности прибыли на место происшествия для проверки наличия реальной угрозы. На данный момент никто ситуацию не прокомментировал.

Массовое лже-минирование торговых центров происходит в Нижнем Тагиле
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На прошедшей неделе в Нижнем Тагиле был замечен запах выбросов и серо-красная пыль. Кирпичный завод был оштрафован за нарушение экологических норм, а мэрия заявила о намерении запустить новые котельные. Кроме того, на сайте TagilCity.ru были опубликованы материалы и интервью на тему экологии.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение формальдегида и завод-нарушитель
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За последние три года было установлено, что жители Нижнего Тагила, особенно льготники, все чаще используют городской электротранспорт. В связи с этим мэрия решила продлить льготы для пенсионеров и школьников.

Жители Нижнего Тагила все чаще используют трамваи для поездок по городу
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Застройка старой части Гальянки происходила достаточно дискретно. Жители начали заселять эту территорию еще с демидовских времен, тогда они предпочитали селиться около Нижнетагильского пруда и Горбуновского торфяника. Центральная часть Гальянки долгое время оставалась незастроенный.

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