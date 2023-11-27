В росте цен в России виновными стали сами жители. Они стали больше зарабатывать

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Главный фактор — опережающий рост доходов по сравнению с выпуском товаров народного потребления, который не успевает удовлетворить спрос, — заявил депутат в интервью «Парламентской газете».
Аксаков добавил, что на рост потребительского спроса оказали влияние и предновогодние настроения, когда россияне заранее стараются купить подарки и продукты, пока стоимость товаров не возросла накануне праздников. По данным издания, в целом по России инфляция выросла до 6,69%.
Напомним, ранее стало известно, что стоимость говядины в магазинах России может вырасти на 10% к Новому году. Одной из причин стало сокращение крупного рогатого скота в течение последних 10 лет.