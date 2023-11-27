В росте цен в России виновными стали сами жители. Они стали больше зарабатывать

Аксаков добавил, что на рост потребительского спроса оказали влияние и предновогодние настроения, когда россияне заранее стараются купить подарки и продукты, пока стоимость товаров не возросла накануне праздников. По данным издания, в целом по России инфляция выросла до 6,69%.