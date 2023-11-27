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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

В Госдуме назвали виновников роста цен в России

В росте цен в России виновными стали сами жители. Они стали больше зарабатывать

27 ноября 2023, 08:27
Фото: 1MI

В Госдуме назвали виновников роста цен в России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал виновных в росте цен в России. По его словам, влияние оказал рост доходов граждан, который рынок не смог «переварить».
Главный фактор — опережающий рост доходов по сравнению с выпуском товаров народного потребления, который не успевает удовлетворить спрос, — заявил депутат в интервью «Парламентской газете».

Аксаков добавил, что на рост потребительского спроса оказали влияние и предновогодние настроения, когда россияне заранее стараются купить подарки и продукты, пока стоимость товаров не возросла накануне праздников. По данным издания, в целом по России инфляция выросла до 6,69%.

Напомним, ранее стало известно, что стоимость говядины в магазинах России может вырасти на 10% к Новому году. Одной из причин стало сокращение крупного рогатого скота в течение последних 10 лет.

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#Экономика#Цены#Статистика#Зарплата#Госдума#Рост#Ирина Кирилова
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