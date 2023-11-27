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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Свердловский министр ЖКХ нашел компромисс по росту тарифов

В Свердловской области придумали способ снижения расходов на ЖКХ

27 ноября 2023, 11:02
Фото: Midjourney

Свердловский министр ЖКХ нашел компромисс по росту тарифов

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов считает, что рост платежей за коммунальные услуги в регионе должен сопровождаться снижением доли, которую гражданам приходится тратить из семейного бюджета.

Смирнов считает, что платежи на данный момент составляют около 22% от семейного бюджета, но их можно снизить до 17%, 15% и так далее. Тогда на малоимущих нагрузка будет снижаться и им придется платить меньше, чем сейчас. При этом те, кто может платить, будут оплачивать.

Идея, по словам министра, выполнимая. На данный момент правительство Свердловской области уже работает над концепцией, пишет Ура.ру.

Он отметил, что стоимость бензина выросла в 1,5 раза, цена жилья — в два раза, а тариф на 5-6%. Однако эти цены, добавляет Смирнов, у людей вопросов не вызывают, а эти 5-6% вызывают.

Напомним, ранее сенатор от Свердловской области и бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский упрекнул жителей в жадности. Он отметил, что 20 тысяч рублей каждый месяц на содержание авто люди тратить соглашаются, но платить на 400 рублей больше за воду — нет.

#Экономика#Свердловская область#ЖКХ#Оплата#Министр#Квитанция#Платежи#Николай Смирнов#Ирина Кирилова
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