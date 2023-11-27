В Свердловской области придумали способ снижения расходов на ЖКХ

Смирнов считает, что платежи на данный момент составляют около 22% от семейного бюджета, но их можно снизить до 17%, 15% и так далее. Тогда на малоимущих нагрузка будет снижаться и им придется платить меньше, чем сейчас. При этом те, кто может платить, будут оплачивать.