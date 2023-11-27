В Свердловской области придумали способ снижения расходов на ЖКХ

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Смирнов считает, что платежи на данный момент составляют около 22% от семейного бюджета, но их можно снизить до 17%, 15% и так далее. Тогда на малоимущих нагрузка будет снижаться и им придется платить меньше, чем сейчас. При этом те, кто может платить, будут оплачивать.
Идея, по словам министра, выполнимая. На данный момент правительство Свердловской области уже работает над концепцией, пишет Ура.ру.
Он отметил, что стоимость бензина выросла в 1,5 раза, цена жилья — в два раза, а тариф на 5-6%. Однако эти цены, добавляет Смирнов, у людей вопросов не вызывают, а эти 5-6% вызывают.
Напомним, ранее сенатор от Свердловской области и бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский упрекнул жителей в жадности. Он отметил, что 20 тысяч рублей каждый месяц на содержание авто люди тратить соглашаются, но платить на 400 рублей больше за воду — нет.