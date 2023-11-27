Водитель иномарки из Нижнего Тагила рассказал свою версию конфликта на парковке

По словам самого водителя, женщина его начала снимать заранее. Она изначально шла на конфликт. Тагильчанин уверен, что видеозапись не полная. Он считает, что не он началась ссора. Сама женщина, по словам водителя, вырезала все неудобные для нее моменты, пишет Е1.