Водитель иномарки из Нижнего Тагила рассказал свою версию конфликта на парковке

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Ранее женщина обвинила мужчину в том, что он на нее накинулся. Сам инцидент случился на Вые, куда тагильчанка приехала по делам.
Дочь пострадавшей заявила, что мама не поняла, что именно вывело водителя из себя. Он сломал на ее автомобиле дворник, ругался матом, а впоследствии ударил.
По словам самого водителя, женщина его начала снимать заранее. Она изначально шла на конфликт. Тагильчанин уверен, что видеозапись не полная. Он считает, что не он началась ссора. Сама женщина, по словам водителя, вырезала все неудобные для нее моменты, пишет Е1.
Тагильчанин рассказал, что он сидел в машине и ждал ребенка от репетитора. Женщина проходила мимо и начала ругать его матом, так как она не могла проехать.
Адекватные люди в здравом уме и светлой памяти, если им какой-то автомобиль мешает, они подходят и спрашивают: «Можно, вы отъедете, я проеду?». А не идти сразу же просто трехэтажным матом меня крыть. Я не девочка-целочка, чтобы мне сидеть и на телефончик всё снимать. У меня есть более важные дела, — объяснил мужчина.
Теперь в случившемся разбирается полиция. Заявление уже поступило и проводится проверка.
Напомним, ранее в Екатеринбурге водитель автобуса поругался с врачами скорой помощи. Последние торопились на вызов, но автобус перекрыл им проезд.