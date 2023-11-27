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Врачи провели 101-летней женщине тяжелую операцию в Екатеринбурге

Врачи в Екатеринбурге спасли от инфаркта 101-летнюю женщину

27 ноября 2023, 09:58
Фото: департамент информационной политики

Врачи провели 101-летней женщине тяжелую операцию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге хирурги имплантировали электрокардиостимулятор 101-летней женщине. Теперь сердце пациентки бьется в правильном ритме.

В анамнезе у женщины были инфаркт миокарда и сахарный диабет. Однако операция прошла удачно. Пациентка пробыла в клинике всего три дня.

В 2014 году женщина была одной из первых, кому было имплантировано антиаритмическое устройство. Ей тогда было 93 года. в 2023 году врачи заметили, что источник питания кардиостимулятора уже истощается и ему требуется замена. сообщили в департаменте информполитики.

Там отметили, что новый аппарат способен прослужить от 7 до 10 лет. Кроме того, жизнь 101-летней женщины зависит от устройства. Ее собственный пульс при норме в 60 ударов в минуту составляет 32-33.

Напомним, врачи в Екатеринбурге вылечили спортсмена, который получил тяжелую травму во время футбольного матча.

#Здоровье#Пенсионер#Врачи#Спасение#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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