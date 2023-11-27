Врачи в Екатеринбурге спасли от инфаркта 101-летнюю женщину

В 2014 году женщина была одной из первых, кому было имплантировано антиаритмическое устройство. Ей тогда было 93 года. в 2023 году врачи заметили, что источник питания кардиостимулятора уже истощается и ему требуется замена. сообщили в департаменте информполитики.