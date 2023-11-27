Врачи в Екатеринбурге спасли от инфаркта 101-летнюю женщину

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
В анамнезе у женщины были инфаркт миокарда и сахарный диабет. Однако операция прошла удачно. Пациентка пробыла в клинике всего три дня.
В 2014 году женщина была одной из первых, кому было имплантировано антиаритмическое устройство. Ей тогда было 93 года. в 2023 году врачи заметили, что источник питания кардиостимулятора уже истощается и ему требуется замена. сообщили в департаменте информполитики.
Там отметили, что новый аппарат способен прослужить от 7 до 10 лет. Кроме того, жизнь 101-летней женщины зависит от устройства. Ее собственный пульс при норме в 60 ударов в минуту составляет 32-33.
Напомним, врачи в Екатеринбурге вылечили спортсмена, который получил тяжелую травму во время футбольного матча.