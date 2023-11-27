Врачи в Санкт-Петербурге уронили с каталки 95-летнюю блокадницу

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Ночью у женщины заболела грудь и поднялось давление, и она обратилась в скорую помощь. Бригада сотрудников, перекладывая пенсионерку с одной каталки на другую, случайно ее уронила, рассказали на ТВ-канале «Санкт-Петербург».
Петербурженке диагностировали черепно-мозговую травму, гематому височной области и ушиб мозга. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в реанимацию.
Напомним, женщина из Екатеринбурга подала в суд на сотрудников больницы после того, как ей в феврале 2023 года порезали кишечник во время операции.