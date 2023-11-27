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95-летнюю жительницу Санкт-Петербурга уронили с каталки в больнице

Врачи в Санкт-Петербурге уронили с каталки 95-летнюю блокадницу

27 ноября 2023, 05:43
Фото: 1MI

95-летнюю жительницу Санкт-Петербурга уронили с каталки в больнице

95-летняя женщина из Санкт-Петербурга пострадала после того, как ее уронили с каталки сотрудники скорой помощи. Происшествие случилось 25 ноября 2023 года.

Ночью у женщины заболела грудь и поднялось давление, и она обратилась в скорую помощь. Бригада сотрудников, перекладывая пенсионерку с одной каталки на другую, случайно ее уронила, рассказали на ТВ-канале «Санкт-Петербург».

Петербурженке диагностировали черепно-мозговую травму, гематому височной области и ушиб мозга. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в реанимацию.

Напомним, женщина из Екатеринбурга подала в суд на сотрудников больницы после того, как ей в феврале 2023 года порезали кишечник во время операции.

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