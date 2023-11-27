Житель Югорска облил свою дочь кипятком с ног до головы. Девочка в реанимации

Пострадавшую сперва привезли в реанимацию в Югорске, а затем на вертолете ее доставили в Сургут. Сейчас девочка находится на ИВЛ. Медики операцию по пересадке кожи делать пока не планируют, так как есть надежда, что организм восстановится сам.