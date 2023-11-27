Житель Югорска облил свою дочь кипятком с ног до головы. Девочка в реанимации

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:44
Каждую неделю девочку водили в баню мама или бабушка. В этот раз ее впервые повел отец. Мужчина, перепутав краны, открыл горячую воду вместо холодной и окатил ею ребенка, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
Пострадавшую сперва привезли в реанимацию в Югорске, а затем на вертолете ее доставили в Сургут. Сейчас девочка находится на ИВЛ. Медики операцию по пересадке кожи делать пока не планируют, так как есть надежда, что организм восстановится сам.
В Следственном комитете организовали проверку по факту происшествия.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге подросток, гуляя по улице, случайно провалился в канализационный люк с кипятком. Его госпитализировали в больницу. Сотрудники СК начали проверку коммунальных служб.