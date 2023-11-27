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Мужчина в Югорске облил кипятком свою дочь

Житель Югорска облил свою дочь кипятком с ног до головы. Девочка в реанимации

27 ноября 2023, 06:44
Фото: 1MI

Мужчина в Югорске облил кипятком свою дочь

В Югорске семилетняя девочка пострадала после того, как отец, работающий начальником службы снабжения водой, случайно окатил ее горячей водой в бане. У ребенка 84% ожогов.

Каждую неделю девочку водили в баню мама или бабушка. В этот раз ее впервые повел отец. Мужчина, перепутав краны, открыл горячую воду вместо холодной и окатил ею ребенка, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Пострадавшую сперва привезли в реанимацию в Югорске, а затем на вертолете ее доставили в Сургут. Сейчас девочка находится на ИВЛ. Медики операцию по пересадке кожи делать пока не планируют, так как есть надежда, что организм восстановится сам.

В Следственном комитете организовали проверку по факту происшествия.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге подросток, гуляя по улице, случайно провалился в канализационный люк с кипятком. Его госпитализировали в больницу. Сотрудники СК начали проверку коммунальных служб.

Врачи сообщили о состоянии ребенка, который упал в люк с кипятком в Екатеринбурге
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#Происшествия#Следственный комитет#Больница#Девочка#Горячая вода#Баня#ЧП#Реанимация#Медики#Пострадавшая#Кипяток#18+#Елизавета Зиборова#Инцидент#ИВЛ
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