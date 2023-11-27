Жители Нижнего Тагила все чаще используют трамваи для поездок по городу

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В Нижнем Тагиле, начиная с пандемийного 2020 года, идет постоянное увеличение количества пассажиров, сообщил начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев. Интересно, что особой популярностью пользуется возможность льготного проезда. Напомним, для льготных категорий граждан скидка составляет 8 рублей — итого люди платят 16 рублей за проезд в трамвае. Ранее РЭК Свердловской области установила цену проезда в размере 24 рублей.
4,3 миллиона льготников воспользовались трамваем в 2020 году, в 2021 году уже было 5,3 миллиона, прирост составил 21%. За десять месяцев 2023 года трамваями воспользовались — 4,8 млн льготников. Учитывая эти данные, считаем, что льгота востребована, реализуется в нашем городе успешно. Предлагаем продолжить, — сообщил Андрей Лебедев, начальник управления городским хозяйством.
В бюджете Нижнего Тагила было предусмотрено 145,4 млн рублей — это расходы на оплату муниципального контракта с МУПом по перевозке пассажиров. Компенсация за перевозку льготников предприятию составила 34,4 млн рублей.