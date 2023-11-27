Жители Нижнего Тагила все чаще используют трамваи для поездок по городу

В Нижнем Тагиле увеличился пассажиропоток трамваев

По итогам данных за три последних года стало ясно, что тагильчане, особенно льготники, все чаще пользуются городским электротранспортом. В мэрии решили и дальше применять опыт по применению льгот для пенсионеров и учащихся школ.