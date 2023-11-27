Жительница Екатеринбурга рассказала о том, что боится метро после падения на рельсы

В день происшествия она отправилась на работу, решив добраться до нее на метро. При этом, как рассказала пострадавшая, она не успела понять, что произошло и очнулась уже в больнице. Ей диагностировали переломы черепа, позвоночника, ребер, а также повреждения ног и пневмоторакс. Беременность сохранить не удалось.