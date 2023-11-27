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Жительница Екатеринбурга боится метро после падения на рельсы

Жительница Екатеринбурга рассказала о том, что боится метро после падения на рельсы

27 ноября 2023, 06:47
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга боится метро после падения на рельсы

В Екатеринбурге местная жительница боится заходить в метро после того, как она упала на рельсы.

Из больницы екатеринбурженку выписали почти две недели назад. Сейчас она проходит реабилитационный курс. По словам женщины, во время беременности у нее случалось головокружение, пишет Е1.

В день происшествия она отправилась на работу, решив добраться до нее на метро. При этом, как рассказала пострадавшая, она не успела понять, что произошло и очнулась уже в больнице. Ей диагностировали переломы черепа, позвоночника, ребер, а также повреждения ног и пневмоторакс. Беременность сохранить не удалось.

Женщина отметила, что не знает, сможет ли она снова спуститься в метрополитен. По ее словам, в первую очередь ей хочется вылечиться. Сейчас она находится в реабилитационном центре, где учится снова ходить. Пока екатеринбурженка пользуется ходунками. По словам врачей, прогнозы на восстановление положительные.

Напомним, горожанка упала на рельсы 18 сентября 2023 года на станции «Проспект Космонавтов».

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