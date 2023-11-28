90 млрд рублей льготных инвесткредитов получили компании малого и среднего бизнеса

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Данной мерой поддержки воспользовались более 950 компаний в течение указанного периода, пишет ТАСС.
Согласно заявлению Максима Решетникова, главы Министерства экономического развития Российской Федерации, невзирая на рост ключевой ставки «ПСК+1764» сохраняет льготные условия для работающих в приоритетных сферах субъектов МСП. Таким образом, участие в программе могут принять компании МСП из сфер обрабатывающего производства, логистики, гостиничного бизнеса и предприятия, занятые профессиональной и научно-технической деятельностью.
Программа льготного инвестиционного кредитования малых и средних предприятий в этом году активнее всего реализуется в столице РФ, где за указанный период финансирование субъектов МСП по льготной программе составило 6,6 млрд рублей, а также в Татарстане (5,9 млрд), Московской области (4,7 млрд), Приморье (4,6 млрд) и Свердловской области (4,14 млрд). В первую десятку также вошли Санкт-Петербург с 4,13 млрд займов, Новосибирская и Челябинская области с 4,12 и 3,7 млрд рублей соответственно, Пермский край (3,7 млрд) и Белгородская область (2,8 млрд рублей).
По словам Александра Исаевича, генерального директора КМСП, в этом году охотнее остальных оформляли займы по программе «ПСК+1764» малые и средние предприятия из сферы обрабатывающего производства. За первые 10 месяцев 670 таких предприятий получили в целом более 53 млрд рублей кредитов. 162 компании, занятые транспортировкой и хранением, привлекли почти 26,6 млрд рублей. Инвесткредиты на общую сумму 11,4 млрд рублей оформили 109 предприятий сферы гостиничного бизнеса, и еще 1 млрд рублей получили компании, чья деятельность связана с научным и техническим направлением.
В соответствии с условиями программы субъекты МСП, работающие в приоритетных сферах, могут оформлять займы на инвестиционные цели в сумме от 50 млн до 2 млрд рублей. Финансирование по программе предоставляется на срок до десяти лет, пять из которых составляет собственно льготный период. Ставки в течение первых трех лет — 7,5% годовых для средних предприятий и 9% для малых и микропредприятий. На два следующих года устанавливается ставка программы «1764», определенная на момент оформления кредитного соглашения.
Льготное финансирование предприятий по программе «ПСК+1764» осуществляется в рамках выполнения задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.