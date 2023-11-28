90 млрд рублей льготных инвесткредитов получили компании малого и среднего бизнеса

В соответствии с условиями программы субъекты МСП, работающие в приоритетных сферах, могут оформлять займы на инвестиционные цели в сумме от 50 млн до 2 млрд рублей. Финансирование по программе предоставляется на срок до десяти лет, пять из которых составляет собственно льготный период. Ставки в течение первых трех лет — 7,5% годовых для средних предприятий и 9% для малых и микропредприятий. На два следующих года устанавливается ставка программы «1764», определенная на момент оформления кредитного соглашения.