Автобус с пассажирами из Кольцово до Нижнего Тагила вылетел с трассы

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Это произошло примерно в 7 часов утра 28 ноября на 114 км трассы Екатеринбург- Серов, под Нижним Тагилом. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением. Об этом сообщили в ГИБДД.
В больницу госпитализировали двух пассажиров. Это 61-летняя женщина и 49-летний мужчина. Всего в салоне находились 13 человек, включая водителя. Проводится проверка.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле у пассажирского автобуса отлетело колесо прямо во время движения. Пассажирв пожаловались, что им пришлось ждать на морозе приезда за ними другого транспортного средства.