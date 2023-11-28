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Два пассажира пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Тагилом

Автобус с пассажирами из Кольцово до Нижнего Тагила вылетел с трассы

28 ноября 2023, 06:39
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Два пассажира пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Тагилом

Автобус, следовавший с пассажирами из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в Нижний Тагил, съехал в кювет и опрокинулся.

Это произошло примерно в 7 часов утра 28 ноября на 114 км трассы Екатеринбург- Серов, под Нижним Тагилом. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением. Об этом сообщили в ГИБДД.

В больницу госпитализировали двух пассажиров. Это 61-летняя женщина и 49-летний мужчина. Всего в салоне находились 13 человек, включая водителя. Проводится проверка.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле у пассажирского автобуса отлетело колесо прямо во время движения. Пассажирв пожаловались, что им пришлось ждать на морозе приезда за ними другого транспортного средства.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ГИБДД#Автобус#Кольцово#Трасса#18+#Авария#Дарья Сорокина
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