Будут кражи товара: опасения продавца маркетплейсов после изменений на Wildberries

Евгений Трифонов, президент Лиги Селлеров и продавец на маркетплейсах, предоставил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» комментарий по поводу новых правил. Он отметил, что теперь покупателям не нужно проверять товар при получении, а дата возврата будет определяться моментом, когда покупатель принимает решение отказаться от товара. Это вызывает некоторые вопросы, так как изначально покупатели были не обязаны проверять товар, затем обязали, а теперь снова разрешили не проверять.