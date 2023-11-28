Будут кражи товара: опасения продавца маркетплейсов после изменений на Wildberries

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Теперь продавцы должны согласовывать с покупателями изменение срока доставки товара. Кроме того, покупатели получили право отказаться от товара после его покупки, даже если это сложное устройство.
Евгений Трифонов, президент Лиги Селлеров и продавец на маркетплейсах, предоставил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» комментарий по поводу новых правил. Он отметил, что теперь покупателям не нужно проверять товар при получении, а дата возврата будет определяться моментом, когда покупатель принимает решение отказаться от товара. Это вызывает некоторые вопросы, так как изначально покупатели были не обязаны проверять товар, затем обязали, а теперь снова разрешили не проверять.
По словам Трифонова, ранее имело место быть много случаев кражи и подмены товара со стороны покупателей, особенно при большом ассортименте товаров. Однако, когда покупатели стали обязаны проверять товар, такие случаи стали реже встречаться.
Трифонов выразил свою недовольство новыми правилами, так как считает, что это приведет к увеличению краж товара, и продавцы не получат компенсацию за утерянный товар. Он предложил решение проблемы — передать ответственность за представление товара клиенту на пункт выдачи заказов под наблюдением камер.
Согласно мнению Трифонова, после введения новых правил произойдут некоторые улучшения для покупателей и продавцов. Однако есть нюансы, требующие дополнительного изучения.