Девочка разбила голову в туалете детского сада в Кировграде. Ей заплатят 40 тысяч

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
Инцидент случился 27 июля 2023 года. 4-летняя воспитанница, находясь в туалетной комнате младшей группы детсада №4, поскользнулась и упала на пол. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану и рассечение волосистой части головы. Впоследствии эксперт квалифицировал полученные травмы как легкий вред здоровью.
Согласно законодательству, образовательная организация должна организовать должный уход и присмотр за детьми, а также следить за их безопасностью. С целью защиты прав малолетней, прокуратурой был подан иск в суд к детскому саду. Суд постановил в результате взыскать в пользу девочки 40 тысяч рублей морального вреда.
Напомним, ранее после смерти зимой девочки в детском саду Екатеринбурга было возбуждено два уголовных дела. Ребенок полез на горку, застрял между элементами пола и повис на шарфе. В результате девочку спасти не удалось.