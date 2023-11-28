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Детский сад в Кировграде заплатит 40 тысяч за падение ребенка в туалете

Девочка разбила голову в туалете детского сада в Кировграде. Ей заплатят 40 тысяч

28 ноября 2023, 09:43
Фото: 1MI

Детский сад в Кировграде заплатит 40 тысяч за падение ребенка в туалете

В Кировграде детский сад выплатит 40 тысяч рублей компенсации 4-летней воспитаннице, которая разбила голову в туалете.

Инцидент случился 27 июля 2023 года. 4-летняя воспитанница, находясь в туалетной комнате младшей группы детсада №4, поскользнулась и упала на пол. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану и рассечение волосистой части головы. Впоследствии эксперт квалифицировал полученные травмы как легкий вред здоровью.

Согласно законодательству, образовательная организация должна организовать должный уход и присмотр за детьми, а также следить за их безопасностью. С целью защиты прав малолетней, прокуратурой был подан иск в суд к детскому саду. Суд постановил в результате взыскать в пользу девочки 40 тысяч рублей морального вреда.

Напомним, ранее после смерти зимой девочки в детском саду Екатеринбурга было возбуждено два уголовных дела. Ребенок полез на горку, застрял между элементами пола и повис на шарфе. В результате девочку спасти не удалось.

#Происшествия#Травма#Дети#Падение#Кировград#18+#Ирина Кирилова#Детский сад
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