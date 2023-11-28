Девочка разбила голову в туалете детского сада в Кировграде. Ей заплатят 40 тысяч

Согласно законодательству, образовательная организация должна организовать должный уход и присмотр за детьми, а также следить за их безопасностью. С целью защиты прав малолетней, прокуратурой был подан иск в суд к детскому саду. Суд постановил в результате взыскать в пользу девочки 40 тысяч рублей морального вреда.