Две мамы устроили кровавую драку около детсада в Екатеринбурге. Все из-за переписки

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Анастасия утверждает, что оставила комментарий о предполагаемой национальности конфликтующих, а в ответ супруг Марии попросил уточнить, как она смогла это определить. В результате переписка закончилась грубостью.
Анастасия посоветовала мужчине «включить мозг», а Мария написала девушке в мессенджере и обвинила в хамстве.
На следующий день женщины встретились около детского сада и там подрались. По словам Анастасии, Мария ее подкараулила и напала сзади. Она ее избила и затем приставила к щеке нож. В результате пострадавшая обратилась в больницу, где выявили перелом носа. Также девушка написала заявление в полицию, пишет Е1.
В полиции Екатеринбурга рассказали, что заявление зарегистрировано. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.
Мария при этом обвинила девушку в клевете. По ее словам, ножа у нее не было. Мария заявила, что Анастасия нахамила ее супругу, из-за чего вышел конфликт. Женщина попросила извиниться, но в ответ услышала, что у них «семейка идиотов». При встрече Мария потребовала повторить оскорбления в лицо, но Анастасия ее оттолкнула. Так и завязалась драка. Однако Мария оказалась сильнее и потому пострадала меньше.
Напомним, ранее в одном из трамваев Екатеринбурга чуть не подрались две женщины. Одна ударила другую в живот. Последняя при этом оказалась беременной.