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Две мамы подрались около детского сада в Екатеринбурге

Две мамы устроили кровавую драку около детсада в Екатеринбурге. Все из-за переписки

28 ноября 2023, 09:30
Фото: 1MI

Две мамы подрались около детского сада в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошла драка между двумя мамами, Анастасией и Марией. Они водят детей в один детский сад. Причиной конфликта стала переписка в соцсетях, где обсуждалась драка мужчин в торговом центре.

Анастасия утверждает, что оставила комментарий о предполагаемой национальности конфликтующих, а в ответ супруг Марии попросил уточнить, как она смогла это определить. В результате переписка закончилась грубостью.

Анастасия посоветовала мужчине «включить мозг», а Мария написала девушке в мессенджере и обвинила в хамстве.

На следующий день женщины встретились около детского сада и там подрались. По словам Анастасии, Мария ее подкараулила и напала сзади. Она ее избила и затем приставила к щеке нож. В результате пострадавшая обратилась в больницу, где выявили перелом носа. Также девушка написала заявление в полицию, пишет Е1.

В полиции Екатеринбурга рассказали, что заявление зарегистрировано. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Мария при этом обвинила девушку в клевете. По ее словам, ножа у нее не было. Мария заявила, что Анастасия нахамила ее супругу, из-за чего вышел конфликт. Женщина попросила извиниться, но в ответ услышала, что у них «семейка идиотов». При встрече Мария потребовала повторить оскорбления в лицо, но Анастасия ее оттолкнула. Так и завязалась драка. Однако Мария оказалась сильнее и потому пострадала меньше.

Напомним, ранее в одном из трамваев Екатеринбурга чуть не подрались две женщины. Одна ударила другую в живот. Последняя при этом оказалась беременной.

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