Две мамы устроили кровавую драку около детсада в Екатеринбурге. Все из-за переписки

Мария при этом обвинила девушку в клевете. По ее словам, ножа у нее не было. Мария заявила, что Анастасия нахамила ее супругу, из-за чего вышел конфликт. Женщина попросила извиниться, но в ответ услышала, что у них «семейка идиотов». При встрече Мария потребовала повторить оскорбления в лицо, но Анастасия ее оттолкнула. Так и завязалась драка. Однако Мария оказалась сильнее и потому пострадала меньше.