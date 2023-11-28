Фельдшеру из Каменска-Уральского грозит тюрьма за подделку больничных

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Обвинение женщине предъявлено по трем статьям — за взятку за совершение незаконных действий, мелкое взяточничество и служебный подлог.
По данным следствия, 17 сентября 2021 года в больницу обратился мужчина и попросил ему сделать больничный лист, чтобы потом передать его по месту работы. Обвиняемая не стала отказывать ему и попросила за свои услуги 3 тысячи рублей.
После этого фельдшер внесла в медкарту пациента ложную информацию о проведении осмотра, диагнозе, лечении и предоставлении листка нетрудоспособности. Уже 21 сентября женщина получила 3 тысячи и выдала поддельный больничный.
Также обвиняемая предоставляла подобные больничные и другим людям. Она выдала 9 листков нетрудоспособности и получила за них 44 тысячи рублей.
Уголовное дело уже передано в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, ранее на попытке дать взятку сотруднику ДПС попался водитель из Первоуральска.