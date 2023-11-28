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Фельдшер в Каменске-Уральском зарабатывала на подделке больничных

Фельдшеру из Каменска-Уральского грозит тюрьма за подделку больничных

28 ноября 2023, 09:09
Фото: 1MI

Фельдшер в Каменске-Уральском зарабатывала на подделке больничных

Фельдшер горбольницы Каменска-Уральского предстанет перед судом за подделку больничных. 47-летняя женщина ранее не была судима.

Обвинение женщине предъявлено по трем статьям — за взятку за совершение незаконных действий, мелкое взяточничество и служебный подлог.

По данным следствия, 17 сентября 2021 года в больницу обратился мужчина и попросил ему сделать больничный лист, чтобы потом передать его по месту работы. Обвиняемая не стала отказывать ему и попросила за свои услуги 3 тысячи рублей.

После этого фельдшер внесла в медкарту пациента ложную информацию о проведении осмотра, диагнозе, лечении и предоставлении листка нетрудоспособности. Уже 21 сентября женщина получила 3 тысячи и выдала поддельный больничный.

Также обвиняемая предоставляла подобные больничные и другим людям. Она выдала 9 листков нетрудоспособности и получила за них 44 тысячи рублей.

Уголовное дело уже передано в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, ранее на попытке дать взятку сотруднику ДПС попался водитель из Первоуральска.

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