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Полнометражный фильм про Екатеринбург выйдет в прокат

Фильм про лихие 90-е в Екатеринбурге появится на экране

28 ноября 2023, 07:08
Фото: 1MI

Полнометражный фильм про Екатеринбург выйдет в прокат

Скоро в прокат выйдет полнометражная картина про лихие 90-е в Екатеринбурге. Российские режиссеры решили экранизировать книгу писателя Алексея Иванова «Ебург».

Это фильм-сериал. Его выход был анонсирован в Москве на фестивале экранизаций и форуме кино и литературы «Читка 2.0». В книге рассказываются реальные истории людей, которые жили в городе на сломе истории. Там описаны и Свердловск и Екатеринбург.

По данным Telegram-канала «Квартал миллионеров» режиссером фильма является Олеся Кустова. Она рассказала, что сюжет будет развиваться вокруг молодой женщины, папа которой погиб в 90-х. Екатеринбурженка встретится с бандитскими группировками и решит множество проблем.

Во время работы над фильмом его назовут «Ебург. Город храбрых. Сделано в девяностых». В прокат же он может выйти уже с другим названием.

Ранее сообщалось, что актеры из Нижнего Тагила выступили в Рязани с эротическим триллером.

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#Свободное время#Книга#Съемки#Фильм#Екатеринбург#Дарья Сорокина#90-е годы
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