Фильм про лихие 90-е в Екатеринбурге появится на экране

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Это фильм-сериал. Его выход был анонсирован в Москве на фестивале экранизаций и форуме кино и литературы «Читка 2.0». В книге рассказываются реальные истории людей, которые жили в городе на сломе истории. Там описаны и Свердловск и Екатеринбург.
По данным Telegram-канала «Квартал миллионеров» режиссером фильма является Олеся Кустова. Она рассказала, что сюжет будет развиваться вокруг молодой женщины, папа которой погиб в 90-х. Екатеринбурженка встретится с бандитскими группировками и решит множество проблем.
Во время работы над фильмом его назовут «Ебург. Город храбрых. Сделано в девяностых». В прокат же он может выйти уже с другим названием.
Ранее сообщалось, что актеры из Нижнего Тагила выступили в Рязани с эротическим триллером.