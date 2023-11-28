Фильм про лихие 90-е в Екатеринбурге появится на экране

Это фильм-сериал. Его выход был анонсирован в Москве на фестивале экранизаций и форуме кино и литературы «Читка 2.0». В книге рассказываются реальные истории людей, которые жили в городе на сломе истории. Там описаны и Свердловск и Екатеринбург.