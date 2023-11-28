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Глава Роспотребнадзора о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Глава Роспотребнадзора о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

28 ноября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличивается в России, но прививки могут помочь предотвратить эти заболевания, а также выявлен новый штамм коронавируса «эрис» и количество случаев COVID-19 за неделю превысило 79 тысяч.

В стране увеличивается количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ. С целью предотвращения этих заболеваний и их осложнений рекомендуется делать прививки. За последнюю неделю было зарегистрировано более 79 тысяч случаев заражения коронавирусом, однако вакцинация от COVID-19 пока не является обязательной. Был также выявлен новый штамм «эрис».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила ridus.ru о росте числа заболеваемых гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. Она отметила, что около 75 миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа. Важно особенно для людей с пониженным иммунитетом, пожилых, детей и беременных, чтобы они прививались, поскольку это может помочь предотвратить развитие болезни и ее осложнений.

Также по данным Роспотребнадзора, за неделю число заболевших COVID-19 в России выросло на 32,8%, было зарегистрировано более 79 тысяч случаев заражения.

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