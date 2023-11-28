Глава Роспотребнадзора о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила ridus.ru о росте числа заболеваемых гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. Она отметила, что около 75 миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа. Важно особенно для людей с пониженным иммунитетом, пожилых, детей и беременных, чтобы они прививались, поскольку это может помочь предотвратить развитие болезни и ее осложнений.