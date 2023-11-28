Грузят и увозят: жители Екатеринбурга заметили склад машин скорой помощи

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
По словам одного из горожан, машины сначала заезжают на склад, а затем их грузят и увозят. При этом у них нет номеров, пишет Е1.
В свердловском Минздраве отметили, что данные машины к ним не относятся, а принадлежат частной организации. В автосервисе сообщили, что это новый транспорт для закупки на регион, а у них он проходит предпродажную подготовку.
В настоящее время скорая помощь работает по стороннему найму в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском. Аналогичную практику планируют вводить в Ревде, Полевском, Асбесте, Березовском и Сысерти.
Напомним, для сотрудников полиции в Свердловской области планируют закупить более 200 служебных легковых машин.