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В Екатеринбурге местные жители заметили склад машин скорой помощи

Грузят и увозят: жители Екатеринбурга заметили склад машин скорой помощи

28 ноября 2023, 03:40
Фото: Е1

В Екатеринбурге местные жители заметили склад машин скорой помощи

Жители Екатеринбурга обратили внимание на скопление служебных машин скорой помощи. Склад находится на улице Онуфриева около автосервиса.

По словам одного из горожан, машины сначала заезжают на склад, а затем их грузят и увозят. При этом у них нет номеров, пишет Е1.

В свердловском Минздраве отметили, что данные машины к ним не относятся, а принадлежат частной организации. В автосервисе сообщили, что это новый транспорт для закупки на регион, а у них он проходит предпродажную подготовку.

В настоящее время скорая помощь работает по стороннему найму в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском. Аналогичную практику планируют вводить в Ревде, Полевском, Асбесте, Березовском и Сысерти.

Напомним, для сотрудников полиции в Свердловской области планируют закупить более 200 служебных легковых машин.

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