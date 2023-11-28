Карта резидента Франции

В отличие от временных виз или других видов разрешений на проживание, этот документ предоставляет более полный спектр прав и возможностей. Его обладатели имеют доступ к трудоустройству без необходимости получения дополнительного разрешения на работу, что упрощает процесс поиска занятости. Он открывает доступ к различным социальным программам и льготам, которые обычно доступны только гражданам страны. Это включает в себя медицинское обслуживание, образование и социальное обеспечение, обеспечивая тем самым более стабильный уровень жизни и социальной защиты.