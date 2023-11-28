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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Стала известна дата «прямой линии» с губернатором Свердловской области

Когда пройдет «прямая линия» губернатора в Свердловской области

28 ноября 2023, 14:05
Фото: 1MI

Стала известна дата «прямой линии» с губернатором Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет «прямую линию». Она состоится 5 декабря 2023 года.

Названная дата эфира является предварительной. При этом «прямая линия» с губернатором региона состоится раньше, чем с президентом страны. Это было согласовано с президентской администрацией, пишет Ура.ру.

Когда точно состоится «прямая линия» — представитель главы области не сообщил. Кроме того, 5 декабря пройдет конференция свердловской «Единой России», которой руководит Куйвашев.

Данная «прямая линия» губернатора Свердловской области станет для него третьей. Первая состоялась в 2021 году.

Напомним, 25 ноября 2023 года Куйвашев выступил на фестивале «Россия», представив на мероприятии Свердловскую область.

Когда пройдет прямая линия губернатора в Свердловской области
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