Когда пройдет «прямая линия» губернатора в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Названная дата эфира является предварительной. При этом «прямая линия» с губернатором региона состоится раньше, чем с президентом страны. Это было согласовано с президентской администрацией, пишет Ура.ру.
Когда точно состоится «прямая линия» — представитель главы области не сообщил. Кроме того, 5 декабря пройдет конференция свердловской «Единой России», которой руководит Куйвашев.
Данная «прямая линия» губернатора Свердловской области станет для него третьей. Первая состоялась в 2021 году.
Напомним, 25 ноября 2023 года Куйвашев выступил на фестивале «Россия», представив на мероприятии Свердловскую область.