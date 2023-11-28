Компания «БАС» заключила соглашение о сотрудничестве с Республикой Башкортостан

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Документ в рамках XVI Международной недели бизнеса в Уфе подписали генеральный директор компании «БАС» Алексей Варятченко и заместитель премьер-министра правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев, пишет mkset.ru.
Соглашение, заключенное между компанией «БАС» и Республикой Башкортостан, предусматривает развитие партнерских отношений и взаимовыгодную деятельность в области интеграции беспилотных авиационных систем в национальное воздушное пространство, а также поддержку и реализацию проектов и программ в данной сфере, пишет издание.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко отметил, что компания заинтересована в совместном развитии беспилотных авиационных систем в Республике Башкортостан и готова предложить лучшие технологические решения.
Заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев заявил о планах создания единого регионального оператора, который будет оказывать услуги с использованием беспилотных воздушных судов в приоритетных отраслевых направлениях: сельское и лесное хозяйство, а также комплексный мониторинг. Он подчеркнул, что благодаря соглашению с ООО «БАС» Республика Башкортостан получает сильного федерального партнера для внедрения беспилотных технологий в регионе.
Алексей Варятченко также стал участником пленарного заседания «Послезавтра глазами бизнеса», открывшего деловую программу Международной недели бизнеса. В рамках форума он провел встречи с руководителями производственных компаний Башкортостана, ознакомился с их продукцией и рассказал о перспективах развития отрасли беспилотных авиационных систем, которая является молодой, но интенсивно развивающейся.
Все договоренности ООО «БАС», заключенные в Уфе, соответствуют основной теме события — прогнозу на «послезавтра», который представили участники из различных государств, включая Российскую Федерацию, Беларусь, Республику Казахстан, Китайскую Народную Республику, Турцию, Иран и Узбекистан. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отметил, что «многие тренды уже формируются сегодня, и, принимая решения, мы становимся свидетелями процессов, результаты которых будут важными для мира и для Российской Федерации в 2050 году».