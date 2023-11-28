Компания «БАС» заключила соглашение о сотрудничестве с Республикой Башкортостан

Все договоренности ООО «БАС», заключенные в Уфе, соответствуют основной теме события — прогнозу на «послезавтра», который представили участники из различных государств, включая Российскую Федерацию, Беларусь, Республику Казахстан, Китайскую Народную Республику, Турцию, Иран и Узбекистан. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отметил, что «многие тренды уже формируются сегодня, и, принимая решения, мы становимся свидетелями процессов, результаты которых будут важными для мира и для Российской Федерации в 2050 году».