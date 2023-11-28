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Лесничим в Свердловской области выделят почти 80 млн на зарплату в 2024 году

Лесничим в Свердловской области поднимут зарплату в 2024 году

28 ноября 2023, 05:55
Фото: 1MI

Лесничим в Свердловской области выделят почти 80 млн на зарплату в 2024 году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует в 2024 году дополнительно направить около 80 миллионов рублей на зарплату лесничим.

На оплату труда лесничим выделят 79,3 миллиона. Кроме того, допсредства планируется выделить на развитие Шарташского лесного парка (10 миллионов рублей) и парка «Река Чусовая» (2 миллиона рублей), рассказал свердловский министр природы и экологии Денис Мамонтов.

Всего в 2024 году выделят более 122 миллиона рублей. Так, 5,4 миллиона направят на закупку лесопожарной техники и снаряжения, а также 7,3 миллиона на приобретение запчастей для ремонта лесопожарного оборудования.

Напомним, в Свердловской области появились вакансии уборщиков снега с зарплатами от 60 до 100 тысяч рублей. Объявления размещены на портале HeadHunter.

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#Общество#Свердловская область#Деньги#Бюджет#Зарплата#Развитие#Ремонт#Лесничий#Средства#Оплата труда#Снаряжение#Елизавета Зиборова#Лесничества
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