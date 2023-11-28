Лесничим в Свердловской области поднимут зарплату в 2024 году

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На оплату труда лесничим выделят 79,3 миллиона. Кроме того, допсредства планируется выделить на развитие Шарташского лесного парка (10 миллионов рублей) и парка «Река Чусовая» (2 миллиона рублей), рассказал свердловский министр природы и экологии Денис Мамонтов.
Всего в 2024 году выделят более 122 миллиона рублей. Так, 5,4 миллиона направят на закупку лесопожарной техники и снаряжения, а также 7,3 миллиона на приобретение запчастей для ремонта лесопожарного оборудования.
Напомним, в Свердловской области появились вакансии уборщиков снега с зарплатами от 60 до 100 тысяч рублей. Объявления размещены на портале HeadHunter.