Мэр Березовского района ХМАО ушел в отставку после езды в пьяном виде

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
О своем уходе с должности мэра Березовского Артеев сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте. По словам чиновника, он больше не может являться примером для жителей районе и своих коллег и близких, поэтому он решил покинуть пост.
Напомним, ранее Артеев признался в том, что ночью 25 ноября 2023 года в местном поселке Березово он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был задержан инспекторами ГИБДД.
По словам мэра, он признался в своем поступке, чтобы предотвратить развитие слухов на эту тему. Также Артеев сказал, что раскаивается в том, что сделал.