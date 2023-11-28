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Глава Березовского района ХМАО Павел Артеев ушел в отставку

Мэр Березовского района ХМАО ушел в отставку после езды в пьяном виде

28 ноября 2023, 16:25
Фото: Telegram-канал "Урал Мэш"

Глава Березовского района ХМАО Павел Артеев ушел в отставку

Мэр Березовского района Ханты-Мансийского АО Павел Артеев объявил о том, что решил покинуть свой пост по собственному желанию.

О своем уходе с должности мэра Березовского Артеев сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте. По словам чиновника, он больше не может являться примером для жителей районе и своих коллег и близких, поэтому он решил покинуть пост.

Фото: Страница ВКонтакте Павла Артеева

Напомним, ранее Артеев признался в том, что ночью 25 ноября 2023 года в местном поселке Березово он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был задержан инспекторами ГИБДД.

По словам мэра, он признался в своем поступке, чтобы предотвратить развитие слухов на эту тему. Также Артеев сказал, что раскаивается в том, что сделал.

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