Молодые предприниматели Свердловской области объединяются под эгидой Росмолодёжи

Среди проектов, которые помогают молодёжи Свердловской области развивать предпринимательские компетенции, повышать уровень финансовой грамотности, а также запускать своё дело «День с предпринимателем», «Инвестиционные сессии», «Бизнес.Поколение», «Мастерская наставников» и другие. Региональный лидер Клуба Свердловской области Виолетта Коломыц говорит о том, что в регионе открыты все возможности для того, чтобы заняться предпринимательством: «Молодежь обладает уникальной энергией и новаторским мышлением. На нашем первом мероприятии, которое собрало 30 участников, мы увидели огромный потенциал и желание молодых людей вносить свой вклад в развитие бизнес-сообщества Свердловской области. За месяц работы Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес в Свердловской области мы уже провели успешное мероприятие, собрав более 30 молодых и перспективных предпринимателей. Это лишь начало нашего пути, и мы верим, что впереди нас ждут новые достижения и успешные проекты».