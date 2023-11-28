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Начинается Рождественский пост. Что важно о нем знать

Начинается Рождественский пост. Что важно о нем знать

28 ноября 2023, 11:54
Фото: Midjourney
Рождественский пост — последний из четырех в году. Он проходит с 28 ноября по 6 января. Его продолжительность — 40 дней.

Что важно знать о нем, какую еду можно и нельзя есть, рассказали журналисты «Новых известий».

Так, пост для православных начался со вторника, 28 ноября 2023 года, Это один из главных постов — Рождественский. Всего для христиан существует четыре поста:

  • С 27 февраля по 15 апреля 2023 — Великий пост;
  • С 12 июня по 11 июля 2023 — Петров пост;
  • С 14 августа по 27 августа 2023 — Успенский пост;
  • С 28 ноября по 6 января 2023 — Рождественский пост.

Рождественский пост относится к раннему христианству. В исторических источниках он упоминается с IV века.

Изначально он длился семь дней. Но после реформы 1166 года его продолжительность стала 40 дней и соблюдается по сей день. Согласно преданию, именно 40 дней и ночей без еды провел Моисей на горе Синай.

Смысл поста для православных заключается в том, чтобы добиться, чтобы встреча с Христом в праздничный день стала для него действительно важным событием.

В этот период можно есть:

  • рыбу и морепродукты;
  • растительное масло;
  • грибы;
  • овощи и зелень;
  • фрукты;
  • крупы;
  • орехи;
  • постный хлеб и выпечку;
  • мед;
  • соевое, миндальное или другое растительное молоко.

Есть запрещено:

  • мясо и птицу;
  • молочные продукты;
  • яйца;
  • алкоголь.

Однако некоторые продукты в определенные дни моста можно есть, а в определенные нельзя. Не соблюдать пост могут дети, беременные и кормящие женщины, старики и люди с различными болезнями.

Есть несколько степеней строгости в пост, включая полное воздержание от пищи. Однако меру своего поста лучше согласовывать с духовником.

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#Общество#Еда#Православие#Христианство#Пост#Дарья Сорокина#Рождественский пост
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