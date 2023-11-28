Начинается Рождественский пост. Что важно о нем знать

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Что важно знать о нем, какую еду можно и нельзя есть, рассказали журналисты «Новых известий».
Так, пост для православных начался со вторника, 28 ноября 2023 года, Это один из главных постов — Рождественский. Всего для христиан существует четыре поста:
Рождественский пост относится к раннему христианству. В исторических источниках он упоминается с IV века.
Изначально он длился семь дней. Но после реформы 1166 года его продолжительность стала 40 дней и соблюдается по сей день. Согласно преданию, именно 40 дней и ночей без еды провел Моисей на горе Синай.
Смысл поста для православных заключается в том, чтобы добиться, чтобы встреча с Христом в праздничный день стала для него действительно важным событием.
В этот период можно есть:
Есть запрещено:
Однако некоторые продукты в определенные дни моста можно есть, а в определенные нельзя. Не соблюдать пост могут дети, беременные и кормящие женщины, старики и люди с различными болезнями.
Есть несколько степеней строгости в пост, включая полное воздержание от пищи. Однако меру своего поста лучше согласовывать с духовником.