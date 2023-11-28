Не успел обзавестись собственной семьей: 21-летний тагильчанин погиб на СВО

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Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Нижний Тагил простился с Александром Бастриковым, он погиб во время выполнения боевой задачи, до его гибели родные долгое время не знали, что с ним. Бойца похоронили 20 ноября 2023 года.
Александру был всего 21 год, ранее молодой человек учился в МБОУ СОШ № 55. У него остались родители и две сестры. Собственной семьей Саша обзавестись так и не успел. Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родителям и всем близким Александра Бастрикова.