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В Нижнем Тагиле похоронили молодого парня, погибшего на СВО

Не успел обзавестись собственной семьей: 21-летний тагильчанин погиб на СВО

28 ноября 2023, 05:45
Фото: Личная страница страниц Вконтакте Ларисы Куракиной

В Нижнем Тагиле похоронили молодого парня, погибшего на СВО

Тагильчанин Александр Бастриков находился на СВО, служил в глубинной разведке в звании рядового, был прикреплен к 30 разведбатальону.

Нижний Тагил простился с Александром Бастриковым, он погиб во время выполнения боевой задачи, до его гибели родные долгое время не знали, что с ним. Бойца похоронили 20 ноября 2023 года.

Александру был всего 21 год, ранее молодой человек учился в МБОУ СОШ № 55. У него остались родители и две сестры. Собственной семьей Саша обзавестись так и не успел. Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родителям и всем близким Александра Бастрикова.

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