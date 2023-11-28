Новогодняя акция «Дети Нижнего Тагила — детям границы», смертельная обувь и ураганы

Школы и детские сады Нижнего Тагила собирают подарки для детей на пограничных заставах. Юный тагильчанин погиб на СВО. В магазинах России нашли смертельно опасную обувь, а также сколько стоит ремонт и что мы знаем об ураганах в регионах страны: самое важное, что произошло 28 ноября в Нижнем Тагиле.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле