Новогодняя акция «Дети Нижнего Тагила — детям границы», смертельная обувь и ураганы

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
В Нижнем Тагиле проходит новогодняя благотворительная акция «Дети Нижнего Тагила — детям границы», в рамках которой школы и детские сады собирают подарки для детей из пограничных застав на Южном Урале. Это уже четвертая подобная акция, организованная жителями города.
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