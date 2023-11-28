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Новогодняя акция «Дети Нижнего Тагила — детям границы», смертельная обувь и ураганы

Новогодняя акция «Дети Нижнего Тагила — детям границы», смертельная обувь и ураганы

28 ноября 2023, 19:25
Фото: Midjourney
Школы и детские сады Нижнего Тагила собирают подарки для детей на пограничных заставах. Юный тагильчанин погиб на СВО. В магазинах России нашли смертельно опасную обувь, а также сколько стоит ремонт и что мы знаем об ураганах в регионах страны: самое важное, что произошло 28 ноября в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле проходит новогодняя благотворительная акция «Дети Нижнего Тагила — детям границы», в рамках которой школы и детские сады собирают подарки для детей из пограничных застав на Южном Урале. Это уже четвертая подобная акция, организованная жителями города.

Школы и детсады Нижнего Тагила собирают подарки для детей из пограничных застав
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Нижний Тагил простился с еще одним молодым героем. Александр Бастриков служил в глубинной разведке в звании рядового в составе 30 разведывательного батальона. Погиб, защищая Родину, в возрасте 21 года.

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В магазинах России была обнаружена опасная детская обувь. Проверка показала, что обувь токсична. Оказалось, что несколько компаний используют в своем производстве тяжелые металлы, которые могут вызвать серьезные заболевания. Врачи-ортопеды подчеркивают важность ношения качественной обуви для здоровья детей. Они отмечают, что некоторые пары ясельной обуви, представленные на рынке, не соответствуют требованиям безопасности.

Смертельно опасную детскую обувь нашли на полках магазинов в России
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Как лучше начать ремонт однокомнатной квартиры в Нижнем Тагиле и как его закончить? Стоит ли делать все работы самостоятельно или нанимать бригаду? TagilCity.ru провел расчеты и определил примерную стоимость ремонта такой квартиры.

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В некоторых регионах России в последнее время участились природные катаклизмы. Ураган и шторм обрушились на полуостров Крым и на черноморское побережье в районе Кубани. В Москве снегопады, а в Краснодарском крае штормовое предупреждение.

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