Опытный парашютист разбился насмерть на аэродроме под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 03:59
Известно, что мужчина поздно раскрыл парашют и запутался, вследствие чего он погиб. По словам очевидца, он был опытным парашютистом, пишет Ура.ру.
Подробности происшествия не сообщаются.
Напомним, 17 июля 2023 года в Логиново парашютист во время приземления совершил ошибку, в результате чего он пострадал. С различными переломами пострадавшего мужчину отвезли в медучреждение Асбеста.
Близкие и коллеги травмированного свердловчанина открыли сбор денежных средств, которые пойдут на его лечение и восстановление.