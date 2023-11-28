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Мужчина во время прыжка с парашютом разбился насмерть под Екатеринбургом

Опытный парашютист разбился насмерть на аэродроме под Екатеринбургом

28 ноября 2023, 03:59
Фото: 1MI

Мужчина во время прыжка с парашютом разбился насмерть под Екатеринбургом

На аэродроме Логиново под Екатеринбургом погиб мужчина, разбившись во время прыжка. Происшествие случилось 26 ноября 2023 года.

Известно, что мужчина поздно раскрыл парашют и запутался, вследствие чего он погиб. По словам очевидца, он был опытным парашютистом, пишет Ура.ру.

Подробности происшествия не сообщаются.

Напомним, 17 июля 2023 года в Логиново парашютист во время приземления совершил ошибку, в результате чего он пострадал. С различными переломами пострадавшего мужчину отвезли в медучреждение Асбеста.

Близкие и коллеги травмированного свердловчанина открыли сбор денежных средств, которые пойдут на его лечение и восстановление.

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