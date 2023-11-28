Отец погибшего пассажира в Екатеринбурге простил водителя, который устроил ДТП

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:43
Летом 2023 года компания друзей отправилась отдохнуть на карьер. На обратной дороге свердловчанин, ехавший за рулем автомобиля, зацепил обочину колесом. В результате машину выбросило в лес, где она столкнулась с двумя деревьями, пишет Е1.
Пассажира выкинуло через багажник из автомобиля. Молодой человек скончался. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Сам он вину полностью признал.
Через некоторое время отец погибшего сказал, что обвиняемый принес ему извинения, а также выплатил 500 тысяч рублей и возместил расходы на похороны.
Напомним, 10 ноября 2023 года в Екатеринбурге женщина, управлявшая иномаркой, наехала на бордюр, из-за чего авто перевернулось. Горожанка, вылетевшая из салона, погибла на месте ЧП.