Пинаев рассказал о проекте строительства детсада и спорткомплекса в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
По словам Пинаева, детский сад планируют построить на том месте, где раньше располагалась воинская часть. Учреждение будет рассчитано на 170 мест. Мэр также выразил надежду на то, что в 2024 году у города появятся деньги на реализацию проекта.
Также рядом с садиком планируется создать спортивный комплекс. Однако когда начнется строительство — неизвестно, так как это зависит от того, в какой момент появятся средства на воплощение проекта в жизнь, пишет ИА «Все новости».
Кроме того, глава Нижнего Тагила рассказал свердловскому министру строительства Михаилу Волкову о том, что у городских властей есть планы создать в городе многопрофильную больницу, которая будет находиться рядом с Уральским клиническим реабилитационным центром имени Тетюхина.
Напомним, здание бывшей воинской части в Нижнем Тагиле снесли к началу лета 2023 года.