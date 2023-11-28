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Мэр Нижнего Тагила рассказал о строительстве детсада и спорткомплекса на Вые

Пинаев рассказал о проекте строительства детсада и спорткомплекса в Нижнем Тагиле

28 ноября 2023, 15:39
Фото: ИА «Все новости»

Мэр Нижнего Тагила рассказал о строительстве детсада и спорткомплекса на Вые

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о том, как идет разработка проекта по строительству детского сада и спортивного комплекса с бассейном в микрорайоне Выя.

По словам Пинаева, детский сад планируют построить на том месте, где раньше располагалась воинская часть. Учреждение будет рассчитано на 170 мест. Мэр также выразил надежду на то, что в 2024 году у города появятся деньги на реализацию проекта.

Также рядом с садиком планируется создать спортивный комплекс. Однако когда начнется строительство — неизвестно, так как это зависит от того, в какой момент появятся средства на воплощение проекта в жизнь, пишет ИА «Все новости».

Фото: ИА «Все новости»

Кроме того, глава Нижнего Тагила рассказал свердловскому министру строительства Михаилу Волкову о том, что у городских властей есть планы создать в городе многопрофильную больницу, которая будет находиться рядом с Уральским клиническим реабилитационным центром имени Тетюхина.

Напомним, здание бывшей воинской части в Нижнем Тагиле снесли к началу лета 2023 года.

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