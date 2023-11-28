Подносы и шары из Нижнего Тагила украсили новогоднюю ель в Москве

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Ель Свердловской области стоит на главной аллее ВДНХ. Дерево украсили 32 шарами и 51 подносом. На всех изделиях нанесены узоры тагильской росписи по металлическим поверхностям, рассказали в пресс-службе губернатора региона.
С каждым украшением работали по несколько художников. Шары и подносы расписывали на протяжении нескольких месяцев для выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ. Выставка открылась 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года.
Напомним, мероприятие «Россия» посвящено каждому российскому региону. 25 ноября 2023 года на выставке состоялся день Свердловской области.