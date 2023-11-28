tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Новогоднюю ель в Москве украсили подносами из Нижнего Тагила

Подносы и шары из Нижнего Тагила украсили новогоднюю ель в Москве

28 ноября 2023, 05:09
Фото: Центр развития туризма Нижнего Тагила

Новогоднюю ель в Москве украсили подносами из Нижнего Тагила

В Москве ель павильона Свердловской области на выставке «Россия» украсили подносы и шары из Нижнего Тагила, которые были изготовлены в мастерской художника Андрея Васильева.

Ель Свердловской области стоит на главной аллее ВДНХ. Дерево украсили 32 шарами и 51 подносом. На всех изделиях нанесены узоры тагильской росписи по металлическим поверхностям, рассказали в пресс-службе губернатора региона.

Фото: Центр развития туризма Нижнего Тагила

С каждым украшением работали по несколько художников. Шары и подносы расписывали на протяжении нескольких месяцев для выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ. Выставка открылась 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года.

Напомним, мероприятие «Россия» посвящено каждому российскому региону. 25 ноября 2023 года на выставке состоялся день Свердловской области.

На выставке-форуме «Россия» стартовали Дни регионов Уральского федерального округа
Узнать подробнее
Читайте также:
Участники, организаторы и их заработок: как проходят конгрессы в Свердловской области«Страшная и нелепая смерть»: мастер по росписи подносов ушла из жизни в Нижнем ТагилеНа выставке-форуме «Россия» стартовали Дни регионов Уральского федерального округа
#Общество#Нижний Тагил#Россия#Выставка#Свердловская область#Москва#Мероприятие#Художник#Украшения#Подносы#Шары#Елизавета Зиборова#Ель#Изделия
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение формальдегида и завод-нарушитель
Вчера, 13:45
Прогулки по Тагилу. Гальянка: от аэродрома до культурно-образовательного центра
Вчера, 02:40
«Страшная и нелепая смерть»: мастер по росписи подносов ушла из жизни в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:13
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
23 ноября, 11:56
Когда пройдет прямая линия губернатора в Свердловской области
Вчера, 15:10
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10