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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Психотерапевт выделила группы подростков, которые приходят за психологической помощью

28 ноября 2023, 06:22
По мнению практикующего психотерапевта Светланы Поповой, подростки, обращающиеся за помощью, можно разделить на три основные группы. У каждой из этих них свои потребности.

Первая группа состоит из ребят, которые ценят жизнь, стремятся понять ее тонкости и углубиться в себя и свои отношения с окружающими людьми. Эти подростки хотят разобраться в своих эмоциях, лучше понять своих одноклассников или близких родственников. Хотя таких детей немного, они все же существуют, пишет ИА RuNews24.ru.

Вторая группа — это усталые подростки. Они часто испытывают плохое самочувствие и не знают, что делать. Им неинтересно ничего, они постоянно думают о смерти. Они недовольны школьной программой и не любят своих учителей. Эти подростки всегда хотят спать, у них напряженные отношения с родителями, они не любят своих братьев или сестер. Это группа детей, которым действительно нужна помощь, и чем быстрее они ее получат, тем лучше.

Третья группа — это манипуляторы. У них свои особенные запросы: они хотят, чтобы родители разрешили им дольше играть в компьютерные игры, они хотят управлять своими сверстниками, они хотят, чтобы парень, который им нравится, полюбил их, они хотят заманивать своих родителей, чтобы они купили им новые гаджеты. Для психолога работа с этой группой самая сложная, так как у этих детей четкое представление о своей цели, и они не нуждаются в ничем другом от психолога. При этом цели детей и родителей всегда различаются, и причину для консультации можно сформулировать по-разному.

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