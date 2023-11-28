Психотерапевт выделила группы подростков, которые приходят за психологической помощью

Третья группа — это манипуляторы. У них свои особенные запросы: они хотят, чтобы родители разрешили им дольше играть в компьютерные игры, они хотят управлять своими сверстниками, они хотят, чтобы парень, который им нравится, полюбил их, они хотят заманивать своих родителей, чтобы они купили им новые гаджеты. Для психолога работа с этой группой самая сложная, так как у этих детей четкое представление о своей цели, и они не нуждаются в ничем другом от психолога. При этом цели детей и родителей всегда различаются, и причину для консультации можно сформулировать по-разному.