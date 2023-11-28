Путин призвал сделать многодетность нормой жизни

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Такое заявление глава государства сделал во время заседания русского народного собора по видеосвязи. Путин призвал россиян вспомнить о том, что раньше в русских семействах было принято рожать по семь-восемь и более детей и предложил возродить данную традицию, пишет РБК.
Президент также отметил, что проблему демографии только с помощью финансирования решить нельзя. По мнению Путина, на поддержку семьи и рождения детей должны быть направлены все области госуправления.
Напомним, президент РФ объявил, что 2024 год в стране станет Годом семьи.