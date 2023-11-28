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Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Президент РФ призвал всех граждан к многодетности

Путин призвал сделать многодетность нормой жизни

28 ноября 2023, 16:54
Фото: Midjourney

Президент РФ призвал всех граждан к многодетности

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что большое количество детей в семье должно стать нормой жизни для всех жителей страны.

Такое заявление глава государства сделал во время заседания русского народного собора по видеосвязи. Путин призвал россиян вспомнить о том, что раньше в русских семействах было принято рожать по семь-восемь и более детей и предложил возродить данную традицию, пишет РБК.

Президент также отметил, что проблему демографии только с помощью финансирования решить нельзя. По мнению Путина, на поддержку семьи и рождения детей должны быть направлены все области госуправления.

Напомним, президент РФ объявил, что 2024 год в стране станет Годом семьи.

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#Общество#Россия#Владимир Путин#Дети#Деньги#Семья#Демография#Материнство#Выплаты#Рождение#Елизавета Зиборова#Многодетность
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