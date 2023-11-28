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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Нижнем Тагиле мужчина украл 8 тысяч и поджег квартиру экс-возлюбленной

Сделал дубликат и вошел в квартиру: в Нижнем Тагиле узбек поджог квартиру экс-девушки

28 ноября 2023, 12:03
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мужчина украл 8 тысяч и поджег квартиру экс-возлюбленной

В Нижнем Тагиле уроженец Узбекистана украл 8 тысяч рублей и поджог квартиру своей бывшей спутницы. 37-летний мужчина сделал это из мести.

Сейчас он обвиняется в поджоге. Следствие полагает, что в марте этого года мужчина заготовил дубликат ключей девушки и незаконно проник в ее квартиру. Это произошло тогда, когда пара рассталась.

В квартире мужчина украл 8 тысяч рублей и поджег личные вещи девушки. После этого он убежал.

Теперь злоумышленника обвиняют по двум уголовным статьям — уничтожение имущества и кража. Ущерб оценивается в 900 тысяч рублей. Уголовное дело уже находится в суде.

Напомним, ранее неизвестные подожгли шкафы на ж/д путях в Екатеринбурге. Это произошло в районе станции Кедровка уже во второй раз.

Уголовное дело возбуждено после поджога подростка в Екатеринбурге
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#Происшествия#Нижний Тагил#Поджог#Криминал#Квартира#Кража#18+#Дарья Сорокина#Дубликат
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