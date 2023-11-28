Сделал дубликат и вошел в квартиру: в Нижнем Тагиле узбек поджог квартиру экс-девушки

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Сейчас он обвиняется в поджоге. Следствие полагает, что в марте этого года мужчина заготовил дубликат ключей девушки и незаконно проник в ее квартиру. Это произошло тогда, когда пара рассталась.
В квартире мужчина украл 8 тысяч рублей и поджег личные вещи девушки. После этого он убежал.
Теперь злоумышленника обвиняют по двум уголовным статьям — уничтожение имущества и кража. Ущерб оценивается в 900 тысяч рублей. Уголовное дело уже находится в суде.
Напомним, ранее неизвестные подожгли шкафы на ж/д путях в Екатеринбурге. Это произошло в районе станции Кедровка уже во второй раз.