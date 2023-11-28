Школы и детсады Нижнего Тагила собирают подарки для детей из пограничных застав

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Это уже четвертая по счету акция, в которой принимают участие тагильчане. Инициатором выступил начальник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области генерал-майор Дмитрий Тишин.
Школы уже обращаются, детские сады позвонили. Мы договорились, что все подарки будут собирать до 20 декабря. Каждый год у нас отличаются школа №85, детские сады №20, 25, 157. Школа №100, наши кадеты, школа №44, 48, 49. В прошлом году весомый вклад сделали педколледж №2 и торговой экономический колледж, — рассказал редакции TagilCity.ru Николай Гешель, руководитель Нижнетагильского отделения региональной общественной организации ветеранов пограничных войск Свердловской области «Граница».
В этом году есть одна особенность — в акции участвуют пенсионеры и ветераны из совета Нижнего Тагила. Помимо учебных учреждений и организаций вклад могут внести и простые горожане. Подарки можно приносить по адресу Циолковского, 32 с 10:00 до 16:00. Николай Гешель рассказал редакции TagilCity.ru, что в прошлый раз жителям Нижнего Тагила удалось собрать очень много необходимых ребятам вещей. На заставы отправился грузовик, загруженный практически до тента.
24 декабря мы все это загрузим в машины и выезжаем на две подшефные заставы — «Плодовая» и «Пограничная». И к Новому году подарки будут у детей наших ребят-погранцов. Думаю, в этом году будет не меньше, — сказал Николай Гешель.