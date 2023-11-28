Школы и детсады Нижнего Тагила собирают подарки для детей из пограничных застав

В этом году есть одна особенность — в акции участвуют пенсионеры и ветераны из совета Нижнего Тагила. Помимо учебных учреждений и организаций вклад могут внести и простые горожане. Подарки можно приносить по адресу Циолковского, 32 с 10:00 до 16:00. Николай Гешель рассказал редакции TagilCity.ru, что в прошлый раз жителям Нижнего Тагила удалось собрать очень много необходимых ребятам вещей. На заставы отправился грузовик, загруженный практически до тента.