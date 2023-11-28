СК заинтересовался ДТП с пассажирским автобусом на Серовском тракте

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Сотрудники ведомства проверят, были ли соблюдены требования безопасности пассажиров общественного транспорта. Будут опрошены очевидцы, изучена документация, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Кроме того, сейчас устанавливается степень тяжести вреда, причиненного пострадавшим пассажирам. По результатам проведенной проверки примут соответствующее решение.
Напомним, авария случилась утром 28 ноября 2023 года. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением. Двое пассажиров пострадали.