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В СК проведут проверку ДТП с автобусом на Серовском тракте

СК заинтересовался ДТП с пассажирским автобусом на Серовском тракте

28 ноября 2023, 14:56
Фото: 1MI

В СК проведут проверку ДТП с автобусом на Серовском тракте

Следком организовал проверку по факту дорожной аварии с участием междугороднего автобуса, который ехал из аэропорта Кольцово в Нижний Тагил.

Сотрудники ведомства проверят, были ли соблюдены требования безопасности пассажиров общественного транспорта. Будут опрошены очевидцы, изучена документация, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Кроме того, сейчас устанавливается степень тяжести вреда, причиненного пострадавшим пассажирам. По результатам проведенной проверки примут соответствующее решение.

Напомним, авария случилась утром 28 ноября 2023 года. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением. Двое пассажиров пострадали.

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