Скандал в «Гортрансом» в Екатеринбурге дошел до Госдумы

О том, что у «Гортранса» имеются финансовые проблемы сообщалось ранее. Счета компании были заблокированы ФНС вследствие неуплаты налогов. При этом организация смогла договориться об отсрочке оплаты за топливо. Однако, как утверждают источники, это не решит проблему.