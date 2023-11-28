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В Госдуме высказались по поводу скандала с «Гортрансом» в Екатеринбурге

Скандал в «Гортрансом» в Екатеринбурге дошел до Госдумы

28 ноября 2023, 08:31
Фото: 1MI

В Госдуме высказались по поводу скандала с «Гортрансом» в Екатеринбурге

Скандал с арестом счетов «Гортранса» в Екатеринбурге дошел до Госдумы. По поводу грозящей остановки работы автобусов высказался первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Он предложил сделать подобные структуры «неотключаемыми». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он предложил закрепить в законе положение, что городской общественный транспорт является ключевым элементом жизнедеятельности городов и их благополучия. Поэтому в определенном объеме транспорт должен быть законодательно неотключаемым, пишет Селезнев.

Кроме того, он раскритиковал предложение депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова, который заявил «нет денег — ходи пешком». Такая формула, по мнению депутата, не может стать решением.

О том, что у «Гортранса» имеются финансовые проблемы сообщалось ранее. Счета компании были заблокированы ФНС вследствие неуплаты налогов. При этом организация смогла договориться об отсрочке оплаты за топливо. Однако, как утверждают источники, это не решит проблему.

#Транспорт#Госдума#Проблема#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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