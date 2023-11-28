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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Опасная детская обувь найдена в России

Смертельно опасную детскую обувь нашли на полках магазионов в России

28 ноября 2023, 13:57
Фото: 1MI

Опасная детская обувь найдена в России

На полках в магазинах найдена смертельно опасная детская обувь. Она оказалась токсичной, это показала проверка.

После этого выяснилось, сразу несколько производителей обуви используют в производстве тяжелые металлы, которые могут вызвать серьезные заболевания, сообщает РЕН ТВ.

Врач-ортопед отметил, что детям важно носить качественную обувь, иначе она негативно скажется на развитии ребенка. К безопасности 38 пар ясельной обуви вопросы возникли у Роскачества. Только шесть пар прошли проверку.

Согласно результатам экспертизы, в обуви содержался фольмадегид. Впервые за восемь лет исследования Роскачеством в товарах для детей выявлено содержание шестивалентного хрома.

Если долго контактировать с этим тяжелым металом, то, как утверждают врачи, последствия могут быть серьезными. После исследования Роскачества производители обязаны снять товар с производства, у них заберут лицензию.

Ранее сообщалось, что 1,5 тонны мясной продукции в Свердловской области оказались некачественными.

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#Происшествия#Дети#Обувь#Магазины#Дарья Сорокина#Производители#Лицензии
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