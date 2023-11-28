Смертельно опасную детскую обувь нашли на полках магазионов в России

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
После этого выяснилось, сразу несколько производителей обуви используют в производстве тяжелые металлы, которые могут вызвать серьезные заболевания, сообщает РЕН ТВ.
Врач-ортопед отметил, что детям важно носить качественную обувь, иначе она негативно скажется на развитии ребенка. К безопасности 38 пар ясельной обуви вопросы возникли у Роскачества. Только шесть пар прошли проверку.
Согласно результатам экспертизы, в обуви содержался фольмадегид. Впервые за восемь лет исследования Роскачеством в товарах для детей выявлено содержание шестивалентного хрома.
Если долго контактировать с этим тяжелым металом, то, как утверждают врачи, последствия могут быть серьезными. После исследования Роскачества производители обязаны снять товар с производства, у них заберут лицензию.
Ранее сообщалось, что 1,5 тонны мясной продукции в Свердловской области оказались некачественными.